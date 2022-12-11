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Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022 по футболу

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  • 11.12.2022, 21:58
  • 2,710
Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022 по футболу

Турнир приближается к развязке.

Накануне матчей полуфинала катарского мундиаля аналитики сделали прогноз, кто станет лучшей командой всего турнира.

После четвертьфиналов главным фаворитом мундиаля в Катаре, по мнению букмекеров, является сборная Аргентины.

На второй позиции в списке главных фаворитов ЧМ идет сборная Франции.

Шансы Хорватии и Марокко на победу в ЧМ-2022 не очень высокие.

Коэффициенты букмекеров на ЧМ-2022

Аргентина - 2,12

Франция - 2,67

Хорватия - 8,0

Марокко - 10,0

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