Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022 по футболу 2 11.12.2022, 21:58

2,710

Турнир приближается к развязке.

Накануне матчей полуфинала катарского мундиаля аналитики сделали прогноз, кто станет лучшей командой всего турнира.

После четвертьфиналов главным фаворитом мундиаля в Катаре, по мнению букмекеров, является сборная Аргентины.

На второй позиции в списке главных фаворитов ЧМ идет сборная Франции.

Шансы Хорватии и Марокко на победу в ЧМ-2022 не очень высокие.

Коэффициенты букмекеров на ЧМ-2022

Аргентина - 2,12

Франция - 2,67

Хорватия - 8,0

Марокко - 10,0

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».