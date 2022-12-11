Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022 по футболу

Букмекеры назвали главного фаворита ЧМ-2022 по футболу2
- 11.12.2022, 21:58
- 2,710
Турнир приближается к развязке.
Накануне матчей полуфинала катарского мундиаля аналитики сделали прогноз, кто станет лучшей командой всего турнира.
После четвертьфиналов главным фаворитом мундиаля в Катаре, по мнению букмекеров, является сборная Аргентины.
На второй позиции в списке главных фаворитов ЧМ идет сборная Франции.
Шансы Хорватии и Марокко на победу в ЧМ-2022 не очень высокие.
Коэффициенты букмекеров на ЧМ-2022
Аргентина - 2,12
Франция - 2,67
Хорватия - 8,0
Марокко - 10,0