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ВСУ провернули дерзкую спецоперацию на Запорожье, к которой готовились месяц

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  • 11.12.2022, 22:03
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ВСУ провернули дерзкую спецоперацию на Запорожье, к которой готовились месяц

Украинские разведчики запеленговали оккупантов и мощно ударили по ним.

Украинские военные мастерски уничтожили врага в Запорожской области во время спецоперации, к которой готовились на протяжении месяца. Защитники уничтожили оккупантов и зенитно-ракетные комплексы С-300, которые обстреливали населенные пункты Украины. Об этом заявил разведчик Сил специальных операций подразделения «Бандерлоги» в Запорожской области, пишет «Главред».

Разведчики установили место, где российские военные время от времени заряжали свои ЗРК ракетами С-300 с помощью кранов. Враг время от времени менял это место. Украинские разведчики запеленговали оккупантов и мощно ударили по ним.

ВСУ уничтожили позицию оккупантов с помощью артиллерии.

«Четко вычислили время, когда там были краны, ракеты и шла зарядка одного из комплексов. Арта получила четкие координаты от разведчиков и нанесла очень меткие удары. Горело, взрывалось и детонировало два часа», - сказал разведчик.

По данным разведки, украинские военные уничтожили 7 российских зенитно-ракетных комплексов, ракеты и примерно 30 оккупантов.

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