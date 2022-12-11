В Березовском районе рыбаки подожгли прорубь 11.12.2022, 22:13

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Ученый рассказал, как это возможно.

В телеграм-канале «Беларусь за МКАДом» появилось видео, на котором двое рыбаков пытаются «добыть газ» в Беларуси. Они делают в озере лунку и поджигают ее. Журналисты zerkalo.io спросили у Сергея Бесараба, химика-исследователя, технологического эксперта и автора телеграм-канала «LAB-66·Лабораторный журнал белорусского химика», как такое может быть.

По словам самих рыбаков, действие происходит на Черном озере в деревне Старые Пески. Это Березовский район Брестской области. На видео мужчина делает лунку, из которой начинает бурлить вода. Затем он подносит к мини-гейзеру зажигалку — и тот загорается.

— Добываем газ на Черном озере, — комментирует ситуацию голос за кадром.

А позже мужчина в кадре добавляет: «Капец, „Газпром“… „Белпром“ рулит. У нас в Беларуси своей „нафты“, газа хватает».

В комментариях люди сразу стали шутить, что рыба в этом озере, наверное, сразу жареная. Параллельно с этим пользователи стали предполагать, как среди водоема мог появиться огонь. Большинство сошлись во мнении, что причина в метане.

— Метан это горит. Он всегда зимой скапливается подо льдом, — написал один из читателей.

— Муж рыбак, пояснил, что это болотный газ. Газа большая концентрация, он растворяется в воде, и при бурении ярко выходит, — объясняет другая читательница.

За комментарием журналисты также обратились к химику-исследователю Сергею Бесарабу.

— Рыбаки попали на метановый пузырь, — сказал Сергей, посмотрев видео. — На озерах всегда есть донные отложения (минеральные вещества, которые появились в результате физических, химических и биологических процессов. — Прим. ред.). Если использовать сервис обработки данных от спутников Sentinel со скриптом оценки количества хлорофилла в воде, то можно увидеть, что это озеро вполне активно зарастает водорослями. Если в водоеме нет развитой озерной фауны, например, толстолобиков, растительность отмирает, и с помощью бактерий преобразуется в ил. В этих процессах генерируется какое-то количество метана.

По словам ученого, в июне Черное озеро было сильно покрыто водорослями. Они обозначены зеленым. Фото: скриншот сервиса обработки данных от спутников Sentinel

Метан, объясняет ученый, легче воды, в итоге пузыри поднимаются вверх и скапливаются подо льдом. Лед в данном случае является своего рода пробкой, которая не дает газу уходить в атмосферу. Но, когда в «пробке» появляется пробоина, то есть лунка, метан выходит.

— Метан — привычный нам всем природный газ, — говорит Сергей Бесараб. — Если вы посмотрите подледные съемки в водоемах, там часто заметны пузыри газа.

В то же время Сергей Бесараб не исключает, что видео может быть и розыгрышем со стороны рыбаков.

— Недалеко от этой проруби мужчины могли сделать еще одну и из пропанового баллона пустить под воду газ, который потом подожгли из соседней скважины, — рассуждает собеседник. — Но горит точно газ.

Если предположить, что это все-таки метан, рыбакам не опасно стоять у такой проруби? Вдруг может случиться взрыв.

— В этом плане метан абсолютно безопасен. Взрыв происходит тогда, когда газовая смесь находится в замкнутом пространстве. На лесном озере имитировать такие условия, мягко говоря, сложно, — объясняет Сергей. Отвечая на вопрос, как потушить такой огонь, ученый объясняет:

— Пока газ не закончится, то особенно никак, но газа в озере немного. Это ведь не море.

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