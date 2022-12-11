На севере Косово снова «искрит» 11.12.2022, 22:51

Президент Вучич хочет отправить туда сербских силовиков.

Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности на фоне угроз со стороны Косово силой убрать сербские баррикады на севере частично признанного государства. Об этом сообщает «Радио и телевидение Сербии».

Ранее сегодня премьер-министр Косово Альбин Курти обратился к контингенту НАТО в Косово (KFOR) с требованием убрать баррикады на севере региона. В случае отказа он пообещал прибегнуть к помощи косовских силовиков.

«Из-за последних угроз Альбина Курти о том, что вечером нападет на сербов на баррикадах всеми имеющимися средствами, президент Александр Вучич созвал заседание совбеза в 19.00 (21.00 по Минску)», — говорится в сообщении сербских властей.

В Сети распространяются видео с якобы сербским спецназом, который едет в Косово.

Накануне, 10 декабря, власти Косово арестовали этнического серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме и попытались доставить его в Приштину. На фоне этого события сотни этнических сербов возвели баррикады на дороге на севере частичного признанного государства. Позже сообщалось, что в районе города Косовска-Митровица были слышны взрывы.

В тот же день к району возведенных сербами баррикад прибыли Силы специальной миссии Европейского союза в Косово (EULEX) и международные силы под руководством НАТО (KFOR).

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