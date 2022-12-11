В Беларуси настоящий снежный апокалипсис 1 11.12.2022, 22:55

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Люди не знают, как завтра поедут на работу.

В Беларуси сегодня идет сильный снег. В Минске коммунальщики не справляются и просят горожан о помощи. В столице открыли «пункты выдачи шанцевого инвентаря населению».

«В Каменной Горке конь не валялся, как завтра везти ребенка в сад — неизвестно».

«Не знаю, как завтра поеду на работу, все замело», — пишут читатели сайта Charter97.org.

❗️Из-за сложных погодных условий в Беларуси перекрыто движение по трассе М1.



«Одна машины улетела в кювет, работают МЧС, трасса на Брест перекрыта», - сообщают водители в соцсетях. pic.twitter.com/goI9ndvnGQ — Сharter97.org (@charter_97) December 11, 2022

Напомним, завтра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В понедельник на дорогах страны ожидается гололедица, сообщают синоптики.

Начало недели будет облачное с прояснениями. Ночью временами осадки: снег, мокрый снег, дождь, по северу страны ожидается сильный снег, метель.

Температура воздуха ночью составит от -7 до +1. А днем ожидеется от -6 до 0.

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