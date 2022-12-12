Арестович: Путина до апреля может не стать 12.12.2022, 0:01

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Алексей Арестович

В мире не хотят иметь дело со сбитым летчиком.

Мировые лидеры не хотят иметь дело с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что считают его неудачником. По этой причине от встречи с диктатором РФ отказался и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Об этом рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии украинским журналистам. Он отмечает, что в мире не хотят иметь дело с «крысой, которая подыхает».

«Весь мир давно понял, что Путин проиграл. Они не хотят иметь дело с крысой, котоая сдыхает, или со «сбитым летчиком». Его лучшие друзья – индусы и китайцы дали ему оценку. Они поставили на нем крест. Может провести еще 10 мобилизаций, но по-другому не будет», – отмечает Арестович.

Он напомнил, что Путин стал «неудачником года» по версии авторитетного американского издания Politico. Однако диктатор РФ, по словам советника председателя ОП, на самом деле является «неудачником века после Гитлера».

В то же время он предположил, что Путина может не стать до апреля 2023 года.

«Его списали, зачем с ним сделку заключать. Да и подписывать соглашение с человеком, которого уже в апреле может физически не существовать, никому не нужно. Еще и потом обвинят, что ты подписал соглашение с убийцей детей. Кому это нужно?», – сказал Арестович.

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