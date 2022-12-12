Эрдоган пообещал оказать Украине помощь для преодоления «тяжелой зимы»
- 12.12.2022, 3:22
Лидеры Турции и Украины также обсудили расширение зернового коридора.
В ходе телефонного разговора президент Турции Рейжеп Тайип Эрдоган пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Турция окажет Украине необходимую гуманитарную помощь для преодоления «тяжелой зимы». Об этом сообщает портал Haber7.
В ходе разговора лидеры двух стран также обсудили расширение зернового коридора.
«Продолжил диалог с президентом Эрдоганом... Отметил поддержку украинской инициативы Grain from Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора», — написал Зеленский в твиттере.
За несколько часов до этого Эрдоган также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«На переговорах обсуждались отношения между Турцией и Россией, в том числе в области энергетики, вопросы борьбы с терроризмом и региональные вопросы», — говорится в сообщении администрации Эрдогана.