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Луна повернулась к России задом

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 12.12.2022, 4:55
Луна повернулась к России задом

Россию даже не называют в контексте космических держав.

НАСА в лице своего главы Билла Нельсона говорит о том, что Соединенные Штаты обгонят Китай в «лунной гонке».

Отголосок или, если хотите, остатки золотой пыли на обшивке былых, легендарных времен – «лунной гонки» США и СССР. Больше чем полвека прошло.

Россию даже и не называет… Да и в связи с чем? Разве только если иметь в виду «лунный пейзаж», оставшийся в местах ожесточенных боев в Украине.

Там теперь наша «Луна», там гибнут люди, уничтожаются материальные ценности, сгорают ресурсы, в том числе на освоение космоса.

И Рогозин там же – бегает по полям с «царскими волками», палит из гранатомета в пустоту, опустив глаза, пряча глаза от насмешки глядящей с небес Луны, на которую так и не ступила нога человека его страны. Теперь и не ступит. Да и что будет со страной, будет ли страна – тоже теперь вопрос. Но Луна будет, и Америка с Китаем на ней тоже будут.

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