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«Бойцы голые»: взбунтовались российские «мобики» из Кузбасса

  • 12.12.2022, 5:45
  • 4,818
«Бойцы голые»: взбунтовались российские «мобики» из Кузбасса

Они записали обращение к губернатору Кемеровской области.

В сети появилось обращение российские мобилизованных из Кузбасса, которых отправили в Ставропольский край. На видео инструктор по боевой подготовке 247 десантно-штурмового полка обращается к губернатору Кемеровской области Цивилеву:

«У них из всей медицины один жгут, из защиты — две брони, ничего практически нет, ни термобелья, ничего <...> Ждем от вас обратной связи».

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