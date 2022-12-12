«Бойцы голые»: взбунтовались российские «мобики» из Кузбасса
- 12.12.2022, 5:45
- 4,818
Они записали обращение к губернатору Кемеровской области.
В сети появилось обращение российские мобилизованных из Кузбасса, которых отправили в Ставропольский край. На видео инструктор по боевой подготовке 247 десантно-штурмового полка обращается к губернатору Кемеровской области Цивилеву:
«У них из всей медицины один жгут, из защиты — две брони, ничего практически нет, ни термобелья, ничего <...> Ждем от вас обратной связи».