Украина ввела санкции еще против семи деятелей московского патриархата 2 12.12.2022, 8:01

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Они попали под ограничения на пять лет.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции еще против семи деятелей Украинской православной церкви (Московского патриархата). Президент Владимир Зеленский утвердил их в воскресенье, 11 декабря.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Под ограничения на пять лет попали:

митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;

митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;

настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;

настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;

митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич;

митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;

архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.

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