Украина ввела санкции еще против семи деятелей московского патриархата

Украина ввела санкции еще против семи деятелей московского патриархата2
- 12.12.2022, 8:01
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Они попали под ограничения на пять лет.
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции еще против семи деятелей Украинской православной церкви (Московского патриархата). Президент Владимир Зеленский утвердил их в воскресенье, 11 декабря.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.
Под ограничения на пять лет попали:
митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Андрей Коваленко;
митрополит Луганский и Алчевский УПЦ МП Василий Поворознюк;
настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря УПЦ МП Александр Прокопенко;
настоятель Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ МП в Херсоне Александр Федоров;
митрополит Бориспольский и Броварской Антоний УПЦ МП, управляющий делами УПЦ МП, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Иван Паканич;
митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий УПЦ МП, глава отдела внешних церковных связей УПЦ МП Валентин Егоренко;
архиепископ Константиновский Паисий, викарий Горловской епархии УПЦ МП Виктор Шинкарев.