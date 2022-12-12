В Беларуси обесточены сотни населенных пунктов

В Беларуси обесточены сотни населенных пунктов1
- 12.12.2022, 8:19
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Энергетики работали и продолжают работать в усиленном режиме.
За последние сутки, с 6.00 11 декабря по 6.00 12 декабря, восстановлено электроснабжение 410 населенных пунктов по всей Беларуси. На восстановительных работах было задействовано 342 человек персонала и 133 единицы техники. Об этом сообщает пресс-служба «Белэнерго».
В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный снег, дождь при отрицательных температурах, налипания мокрого снега на ветки и провода) днем 11 декабря и ночью 12 декабря периодически возникали нарушения электроснабжения в распределительных электросетях, преимущественно в Минской области.
«Энергетики работали и продолжают работать в усиленном режиме. По состоянию на 6.00 12 декабря продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 113 населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприняты все необходимые действия для организации работ по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально короткие сроки.