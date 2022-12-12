Полковник ВСУ: До нового года начнется освобождение Крыма 2 12.12.2022, 8:24

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Крымская операция уже началась.

На сайте «Главред» состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса, военным летчиком-инструктором Романом Свитаном. Полковник ВСУ считает, что освобождение Крыма начнется уже до нового года:

— Крымская операция уже началась. Даже уход российских войск с правого берега Херсонской области – это начало освобождения и Крыма в том числе. А сама операция как таковая начнется после того, как наши войска начнут двигаться в сторону азовского побережья.

Самый оптимальный вариант, еще раз повторюсь, – перерезать сухопутный коридор и добить Крымский мост, привести в состояние фактического окружения крымско-херсонскую группировку российских войск, а через пару недель начать ее уничтожать.

Я думаю, такого рода движения будут до нового года.

До нового года украинские войска начнут заходить в Крым. По крайней мере, выйдут к перешейкам – это точно.

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