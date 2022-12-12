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«Оккупантам негде будет окапаться»: ВСУ уже у Кременной

  • 12.12.2022, 8:29
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«Оккупантам негде будет окапаться»: ВСУ уже у Кременной

Украинские военные успешно продвигаются вглубь Луганщины.

Украинские военные уже у Кременной. Вблизи Кременной и Сватового ВСУ имеют определенный успех, сообщил в вечернем выступлении по ТВ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

По его словам, между Сватовым, Кременной и Старобельском преимущественно сельская местность — оккупантам в случае отступления негде будет окапываться.

«На Бахмутском направлении россияне влобовую штурмуют наши позиции, несмотря на потери», — отметил Гайдай.

Следует заметить, что почти непрерывный штурм россиянами Бахмута продолжается не первый месяц, перемалывая как российских «мобиков», так и их элитные части. 

«От Белогоровки осталось только название. Населённый пункт разрушен россиянами. ВСУ там держат оборону. На качественное восстановление Луганской области нужно будет лет 10», — с горечью отметил Гайдай. 

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