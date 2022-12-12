Синоптик рассказал, когда в Беларуси закончатся метели 12.12.2022, 8:35

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Прогноз погоды на эту неделю.

Метеоролог Дмитрий Рябов в эфире госТВ рассказал о прогнозе на следующую неделю. Если коротко, то нас ожидает ветреная и сырая погода со снегом и метелями.

— Следующая неделя в Беларуси пройдет под знаком атлантических циклонов и связанных сними атмосферных фронтов, — предупреждает Дмитрий Рябов. — В результате установится устойчивая, влажная, сырая и ветреная погода. Особенно ненастной она ожидается в первой половине недели. Очень сильных морозов пока ждать не стоит, а вот снега еще прибавится. В начале недели погодные условия будет определять активный южный циклон, который станет перемещаться из Украины на территорию нашей страны.

В понедельник во многих районах ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега и метель. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный, порывистый, временами сильный, влажность — до 90%. Днем в понедельник ожидается +1…-3°С

Вторник. Гололедица на отдельных участках дорог. Ночью от +2°С по юго-востоку, до -8°С по северо-западу, а при прояснениях до -13°С. Днем во вторник −1…−9°С.

В среду Беларусь будет находиться в зоне влияния очередного активного южного циклона, отметил Рябов.

— Двигаясь около наших восточных границ, он принесет снег, мокрый снег. По востоку осадки сильные. В отдельных районах — слабый туман, гололед, — сказал метеоролог. — Влажность — до 90%, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура в в среду ночью −3…−8°С. При прояснениях до -11°С. Днем −3…−6°С.

Четверг. За погоду станут отвечать активные атмосферные фронты с юго-запада Европы, отметил Рябов.

— Пасмурно, снег, мокрый снег. По юго-востоку — сильные осадки. Ветер южный, и юго-западный, умеренный. Влажность — до 90%, — говорит синоптик. — Днем в четверг будет −3…−11°С.

В пятницу ночью и утром будет туман, видимость — до 500 метров. Местами на дорогах скользко. Температура воздуха составить от -2°С по юго-востоку до -11°С. по северо-западной половине. При прояснениях до -13°С. В пятницу днем — −5…−9°С.

— Предварительно в следующие выходные атмосферными процессами станет управлять область высокого атмосферного давления и мало активные и влажные атмосферные фронты, — говорит Рябов. — Сквозь облака будет проглядывать солнце, пройдет небольшой кратковременный снег. Влажность — до 90%. Под утро слабые туманы и видимость до километра. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, умеренный.

Ночью −5…−10°С, по востоку до -15°С. Днем в субботу -4 …-6°С, в воскресенье −1… −5°С.

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