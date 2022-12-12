закрыть
12 декабря 2022, понедельник, 9:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Синоптик рассказал, когда в Беларуси закончатся метели

  • 12.12.2022, 8:35
  • 2,774
Синоптик рассказал, когда в Беларуси закончатся метели

Прогноз погоды на эту неделю.

Метеоролог Дмитрий Рябов в эфире госТВ рассказал о прогнозе на следующую неделю. Если коротко, то нас ожидает ветреная и сырая погода со снегом и метелями.

— Следующая неделя в Беларуси пройдет под знаком атлантических циклонов и связанных сними атмосферных фронтов, — предупреждает Дмитрий Рябов. — В результате установится устойчивая, влажная, сырая и ветреная погода. Особенно ненастной она ожидается в первой половине недели. Очень сильных морозов пока ждать не стоит, а вот снега еще прибавится. В начале недели погодные условия будет определять активный южный циклон, который станет перемещаться из Украины на территорию нашей страны.

В понедельник во многих районах ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега и метель. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный, порывистый, временами сильный, влажность — до 90%. Днем в понедельник ожидается +1…-3°С

Вторник. Гололедица на отдельных участках дорог. Ночью от +2°С по юго-востоку, до -8°С по северо-западу, а при прояснениях до -13°С. Днем во вторник −1…−9°С.

В среду Беларусь будет находиться в зоне влияния очередного активного южного циклона, отметил Рябов.

— Двигаясь около наших восточных границ, он принесет снег, мокрый снег. По востоку осадки сильные. В отдельных районах — слабый туман, гололед, — сказал метеоролог. — Влажность — до 90%, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, умеренный. Температура в в среду ночью −3…−8°С. При прояснениях до -11°С. Днем −3…−6°С.

Четверг. За погоду станут отвечать активные атмосферные фронты с юго-запада Европы, отметил Рябов.

— Пасмурно, снег, мокрый снег. По юго-востоку — сильные осадки. Ветер южный, и юго-западный, умеренный. Влажность — до 90%, — говорит синоптик. — Днем в четверг будет −3…−11°С.

В пятницу ночью и утром будет туман, видимость — до 500 метров. Местами на дорогах скользко. Температура воздуха составить от -2°С по юго-востоку до -11°С. по северо-западной половине. При прояснениях до -13°С. В пятницу днем — −5…−9°С.

— Предварительно в следующие выходные атмосферными процессами станет управлять область высокого атмосферного давления и мало активные и влажные атмосферные фронты, — говорит Рябов. — Сквозь облака будет проглядывать солнце, пройдет небольшой кратковременный снег. Влажность — до 90%. Под утро слабые туманы и видимость до километра. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер западный, умеренный.

Ночью −5…−10°С, по востоку до -15°С. Днем в субботу -4 …-6°С, в воскресенье −1… −5°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов