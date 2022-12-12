Предатель Путин 1 Андрей Окунь

12.12.2022, 8:45

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Глава Кремля предал всех и вся, только себя он, конечно, не обидел.

Путин предал Россию и каждого россиянина. Тех, кто хотел, чтобы страна развивалась, он предал, позволив элитам годами разворовывать страну. Тех, кто верил словам президента, он предал, выплескав тонны лжи им в уши. Отсутствие мобилизации, экономическая несокрушимость России, неонацисты, захватившие власть в Украине - все это части огромной паутины из лжи, в которую впутали россиян.

Тех, кто мечтал о военной экспансии страны на запад, Путин предал, бросив их на убой неподготовленными. Теперь они гибнут на чужой земле без четкого понимания, зачем это все было нужно. Умирают, отдавая то, что месяцами отнимали, потому что так решило военное руководство.

Путин предал и молодость, и старость. Одних - тотальным разворотом в прошлое. Других - пенсионной реформой и нищенской жизнью. Президент, частенько погружающийся в исторические хроники, предал и саму историю, в которой задокументированы ужасы Великой Отечественной. Наши прадедушки и прабабушки плакали, когда вспоминали войну, а современным поколениями ее принесли на блюдечке.

Путин, стоящий в Кремле с бокалом шампанского и натянутой на ботоксное лицо улыбкой, предал память блокадного Ленинграда, выживавшего вопреки всему без тепла и воды, без еды и лекарств. Предал тем, что устроил настоящий геноцид в Одессе, Киеве и других украинских городах, которых бомбят перед зимними холодами, оставляя без электричества и отопления.

Нам говорят, что нужно продолжать воевать, иначе страшные англосаксы и украинские националисты уничтожат Россию. И говорят это люди, которые ничем не пожертвовали ради войны, разве что отпуском в европейских странах. Продолжать умирать и убивать, значит делать то, что хочет человек, давно продавший свою страну.

Путин предал всех и вся, только себя он, конечно, не обидел. Сидит в тепле и строит планы, как успешно будет править следующие несколько лет. Но практика показывает, что президент давно не умеет качественно прогнозировать жизнь. Что произойдет, когда россияне неминуемо поймут, какого гнуса прикормили у себя на шее? Вопрос риторический.

Андрей Окунь, Telegram

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