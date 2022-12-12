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Из-за снегопада белорус ехал на поезде из Витебска до Минска почти девять часов

  • 12.12.2022, 8:54
Из-за снегопада белорус ехал на поезде из Витебска до Минска почти девять часов

Опаздывали многие поезда.

Белорус в 15.53 выехал дизель-поездом Pesa из Витебска и в 19.13 должен был быть в Минске. Доехал до города он лишь в 00.30, пишет zerkalo.io.

— Из Витебска до Орши мы ехали по расписанию, а вот уже в Толочин прибыли с опозданием где-то в 50 минут. Проводники объяснили, что у нас сломался состав, в итоге через два часа за нами приехал следующий — обычный дизель, — описывает ситуацию читатель. — На нем мы проехали чуть дальше Борисова, и в районе деревни Ельница все снова застопорилось. По громкоговорителю сообщили, что сломался поезд перед нами. Машинист объяснил, что поехать назад мы тоже не можем, так как за нами стоит другой состав. В итоге, отсюда на Минск мы выехали только около 23.00.

По словам собеседника, вода и еда у него была лишь та, что взял с собой. Из благ, улыбается, есть только туалет.

В справочной БЖД рассказали, что «на данном участке опаздывает много поездов».

— В связи с погодными условиями какой-то поезд стоит, какой-то пропускает. Принимаются все возможные меры для устранения ситуации. Все пассажиры будут доставлены на станцию назначения, — сказали в справке.

В телеграм-канале БелЖД появилась информация о том, что 11 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями на участках Витебск-Орша, Орша-Минск, Могилев-Минск ряд поездов следуют с опозданием. Задержка составляет от 15 минут до 3 часов.

— В соответствии с Правилами перевозок по вопросам возврата и компенсации стоимости проезда в связи опозданием поездов необходимо обращаться в билетные кассы БЖД, — сообщают железнодорожники. — Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, и приносим извинения за причиненные неудобства.

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