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Стали известны имена оккупантов, погибших после удара дрона под Рязанью

  • 12.12.2022, 9:02
  • 7,388
Стали известны имена оккупантов, погибших после удара дрона под Рязанью
иллюстрационное фото

Самый высокопоставленный ликвидированный российский военный — майор.

Российские пропагандисты рассказали о военнослужащих, погибших после удара дрона по авиабазе Дягилево под Рязанью.

На аэродроме загорелся бензовоз, который заправлял самолет «Ту-22М3».

Самый высокопоставленный оккупант среди погибших — это майор Евгений Навлютов, который проходил военную службу в Шайковке (Калужская область).

Вместе с ним службу проходил и Александр Шнотин. Им было по 30 лет. На авиабазу они приехали в качестве «командировки».

Еще один погибший — Андрей Столяров. Также росСМИ сообщают, что еще пять человек получили ранения.

Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.

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