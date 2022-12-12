Стали известны имена оккупантов, погибших после удара дрона под Рязанью
- 12.12.2022, 9:02
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Самый высокопоставленный ликвидированный российский военный — майор.
Российские пропагандисты рассказали о военнослужащих, погибших после удара дрона по авиабазе Дягилево под Рязанью.
На аэродроме загорелся бензовоз, который заправлял самолет «Ту-22М3».
Самый высокопоставленный оккупант среди погибших — это майор Евгений Навлютов, который проходил военную службу в Шайковке (Калужская область).
Вместе с ним службу проходил и Александр Шнотин. Им было по 30 лет. На авиабазу они приехали в качестве «командировки».
Еще один погибший — Андрей Столяров. Также росСМИ сообщают, что еще пять человек получили ранения.
Как сообщал сайт Charter97.org, украинские дроны два дня подряд наносили удары по авиабазам в России. В Курске в результате атаки дрона загорелся нефтенакопитель. После ударов беспилотников по аэродромам в Энгельсе и Рязани были повреждены три российских самолета.