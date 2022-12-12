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Мнение: Путину нашли замену

  • 12.12.2022, 9:19
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Мнение: Путину нашли замену

Ситуация резко поменялась.

Украинский эксперт Вадим Гриб в колонке для сайта «Обозреватель» высказал мнение, что Запад и Китай могли найти замену Путину:

Если раньше, западные политики призывали к миру и давали «порционно» оружие, чтобы вдруг «не ускорить процесс» с нашей стороны, то сейчас все активизировалось. Мое объяснение происходящего это то, что наконец-то у них появилось решение, что делать с РФ дальше. Поскольку без этого решения, усилять Украину и вызвать возможное применение ядерного оружия со стороны Путина, такой подход никого не устраивает.

В моем понимании западные переговорщики и, возможно Китай, нашли замену Путину. Главное, на что они согласились, это то, что оставить в РФ тот же политический уклад какой и есть, одни плохие уйдут, но их заменят другие плохие. Но при этом, они уберутся с нашей территории.

Все бояться развала РФ и бесконтрольного использование ядерного оружия. Россия проявила себя как террорист, и тут варианта всего 2, или уничтожить или подретушировать, так, чтобы они сосредоточились на своих проблемах. Уничтожать, никто не собирается об этом говорили много раз, да и Китай не даст. А вот отстранить или «убрать» Путина, это решает все вопросы в их понимании. Для нас, конечно бы хотелось смены режима как такового, но пока это только мечты. Уж очень слабая оппозиция в РФ. При этом для нас, есть четкое заявление, что мы вступим в НАТО после окончания войны! Это и будет лучшей гарантией безопасности для Украины.

Поэтому, западная риторика сейчас усилится, на ближайшем Рамштайне нам дадут наступательное оружие, поскольку теперь уже глубинному народу РФ надо показать бесперспективность войны в Украине, так, чтобы для них уже было бы счастьем убраться восвояси.

Поэтому, для глубинного народа РФ и звучали предложения о том, что Россия перед переговорами, должна вывести войска с континентальной Украины, а по поводу Крыма еще надо поторговаться. Таким образом показали границы, на которые не пошёл Путин, хотя вроде как по Крыму вопрос и подвис. Они это сейчас будут осмыслять. При этом, я думаю, если по Крыму будет такая же жёсткая позиция с нашей стороны как и по выводу с материковой части, наши условия будут приняты. Я, так понимаю это торгуется уже «новая» российская сторона, чтобы что-то предьявить своему «избирателю». Но после более активных действий на поле сражений, этот пункт потихоньку тоже отойдёт, если мы будем последовательны.

Поэтому, исходя из всего этого, если я конечно прав, весной может все закончится. Сейчас главное зимняя компания. План составлен и пошла реализация.

Ну, а нам, еще предстоят и бомбардировки и отключения света, а главное гибель наших лучших людей на фронте. Но такой уж у нас путь, избавления от этой чумы…

Мирного неба над головой!

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