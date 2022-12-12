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Открыты новые полезные свойства йоги

  • 12.12.2022, 9:31
Открыты новые полезные свойства йоги

Кому помогут практики духовные и физические практики?

Йога является частью духовных и физических упражнений для миллионов людей во всем мире. Поскольку практика йоги становится широко распространенной формой упражнений, количество исследований йоги растет. Некоторые отмечают, что йога — это даже своеобразный образ жизни, который может положительно повлиять на здоровье и благополучие сердечно-сосудистой системы. Упражнения на растяжку и физические компоненты практики йоги имеют много общего, но между ними есть и важные различия. Вот что выяснили канадские ученые в рамках трехмесячного исследования, пишет techinsider.

«Цель нашего экспериментального исследования состояла в том, чтобы определить, снижает ли добавление йоги к регулярному режиму тренировок риск сердечно-сосудистых заболеваний», — пояснил ведущий исследователь Поль Пуарье, доктор медицинских наук из Канады. «Существуют значительные различия в типах, компонентах, частоте, продолжительности и интенсивности занятий йогой. Мы стремились применить строгий научный подход в определении факторов сердечно-сосудистого риска, с которыми йога будет полезна для пациентов, [мы пытались определить] способы ее применения в медицинских учреждениях, например, в программе первичной профилактики».

Исследователи набрали 60 человек с ранее диагностированным высоким кровяным давлением и метаболическим синдромом (висцеральный тип ожирения) для участия в программе тренировок. В течение 3 месяцев участники были разделены на 2 группы, которые выполняли 15 минут структурированной йоги или растяжки в дополнение к 30 минутам аэробных упражнений 5 раз в неделю. У всех измерили артериальное давление, антропометрию, высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP), уровни глюкозы и липидов. На исходном уровне не было различий между группами по возрасту, полу, уровню курения, индексу массы тела, систолическому и диастолическому артериальному давлению (АД) в покое, частоте сердечных сокращений (ЧСС) в покое и пульсовому давлению.

Через 3 мес отмечено снижение систолического и диастолического АД в покое, среднего АД и ЧСС в обеих группах. Подход йоги также снизил частоту сердечных сокращений в покое и 10-летний сердечно-сосудистый риск, оцениваемый с помощью шкалы риска Рейнольдса. Хотя было показано, что йога приносит пользу гипертоникам, точный механизм, лежащий в основе этого положительного эффекта, до конца не изучен. Это пилотное рандомизированное исследование показывает, что преимущества не могут быть просто связаны только с растяжкой.

«Наша работа предоставляет доказательства наличия дополнительного варианта немедикаментозной терапии для снижения сердечно-сосудистого риска и контроля артериального давления у пациентов с высоким кровяным давлением в рамках программы упражнений для первичной профилактики», — отметил доктор Пуарье. «Как показано в нескольких исследованиях, мы рекомендуем пациентам пытаться найти упражнения и средства для снятия стресса для лечения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний в любой форме, которую они считают наиболее привлекательной. Наше исследование показывает, что структурированные практики йоги могут быть более здоровым дополнением к аэробным упражнениям, чем просто растяжение мышц».

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