Прогноз по валютам: Неделя обещает быть непростой 12.12.2022, 9:42

Как изменятся курсы в обменниках?

На белорусском валютном рынке формирование курсов основных валют проходило под знаком укрепления доллара США и евро на российских торгах, пишет myfin.by.

Курс российского рубля на торгах БВФБ за неделю минимально снизился на -0,04% до RUB/BYN 3,9616 за 100 российских рублей. К началу года сохраняется рост курса российской валюты на +15,43%.

Курс доллара США вырос +1,03% и закончил прошлую неделю на отметке USD/BYN 2,4719. К началу года «бакс» сохраняет -2,99% просадки.

Евро за прошлую неделю показал лучший результат в +1,60%, сократив отставание к началу года до -10,07% и закрыл пятничные торги с курсом EUR/BYN2,5922.

К слову о евро – несмотря на решение Национального банка Республики Беларусь от 8 декабря 2022 года об исключении с сегодняшнего дня евро из валютной корзины, мы полагаем, что на обращение евро как субъекта иностранной валюты на белорусском валютном рынке это не повлияет.

Наличный евро сохраняет свою покупательную способность. В евро номинированы ценные бумаги (государственные и корпоративные облигации), обращающиеся на белорусском фондовом рынке. Торги по евро на БВФБ никто не отменял и в евро, наконец, до сих пор номинированы страховые сборы. Поэтому котировки евро остаются в поле зрения нашего внимания.

Текущая неделя обещает быть непростой. В том случае, если курс российского рубля продолжит снижение на московских торгах, в Минске курс пары RUB/BYN продолжит снижение до 3,9500 за 100 российских рублей. Доллар может умеренно укрепиться до USD/BYN 2,4800 с перспективой выхода на рубеж в 2,5000. Евро, на фоне решений регуляторов в середине недели, имеет шанс выйти выше EUR/BYN 2,6000.

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