закрыть
12 декабря 2022, понедельник, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Скоро мы будем становиться в очередь, чтобы купить носки»

13
  • 12.12.2022, 10:00
  • 4,730
«Скоро мы будем становиться в очередь, чтобы купить носки»

О чем думают белорусы в преддверии праздников.

Собеседники «Салідарнасці» рассказали, как сейчас строят свою жизнь в Беларуси. В частности, есть ли у них праздничное настроение, с какими проблемами сталкиваются и о чем беспокоятся больше всего.

От редакции. Что характерно, все собеседники (не говоря ничего противозаконного) согласились поделиться своими наблюдениями и переживаниями исключительно на условиях анонимности. И это тоже сегодня, к сожалению, по понятным причинам часть реальной жизни в стране. 

Настроение: «в ожидании»

Анна (имя изменено) с мужем и двумя детьми живут в Минске. Сейчас женщина находится в декрете. Она признается, что больше всего на данный момент ее волнует финансовая сторона жизни.

— Потому что она очень изменилась в этом году: дико подросли цены на какие-то товары, — поясняет женщина. — Как маму в декрете меня особенно волнует подорожание памперсов. То есть элементарное обеспечение своей семьи самым необходимым стало в разы дороже. Получается, финансы выходят на первый план: это заставляет больше всего беспокоиться — что будет дальше?

Анна отмечает, что в последнее время существенно подорожали овощи, особенно огурцы и помидоры. Но, несмотря на это, она все равно будет их покупать. Такая же ситуация с памперсами — это сейчас товар первой необходимости для ее семьи.

— Помимо того, что подорожали, так еще и ухудшилось их качество. У нас продаются российского производства, они стали ужасного качества. Раньше нам привозил свекр из Польши, но сейчас такой возможности нет. И я вижу разницу одних и тех же памперсов разного производства: польские намного качественнее.

Собеседницу, помимо финансовой составляющей, волнует сфера образования, в которой «непонятно, что творится», особенно учитывая, что до декрета Анна работала в школе:

— А также медицина, ведь я прекрасно вижу отток врачей, закрытие частных центров. Пусть я там не частый гость, но все же, может быть когда-нибудь стану ходить именно туда. Ну и, конечно же, волнует политическая ситуация в мире — она никого не оставляет равнодушным.

Идет война, и все ждут разрешения самого главного: что же будет? И, собственно, что будет из-за этого с нашей страной. Большой вопрос, останемся ли мы независимой суверенной Беларусью? Я бы сказала, что у нас сейчас настроение «в ожидании».

Женщина признается, что, несмотря на признание многих независимых СМИ «экстремистскими», она не отписывалась от их страниц в социальных сетях.

— Я продолжаю читать независимые СМИ. Понимаю, что делаю это не совсем легально, но меня это как-то мало беспокоит: я хочу получать достоверную информацию. А новости в телевизоре за этот год вообще ни разу не смотрела.

Что касается планирования в сложившейся ситуации в мире, то Анна признается: они с мужем продолжают мечтать и планировать, правда, на краткосрочную перспективу и не глобально.

— Сидеть и ныть, что все катится в тартарары — ну, так нельзя. Нужно верить и пытаться что-то делать, иначе можно погрязнуть в депрессии.

Сейчас муж поменял работу, зарплата стала немного выше, поэтому планы строятся несколько иначе. Мы хотим сделать косметический ремонт в квартире, устроить отпуск в следующем году, хотя бы поездить по Беларуси.

Также я задумываюсь, как могу помочь семье финансово, но это пока только мысли, существенных планов нет.

На вопрос, есть ли у Анны с мужем какие-то опасения, связанные с возможным началом боевых действий в Беларуси, женщина отвечает:

— Мы постоянно обсуждаем новости, у нас один взгляд на ситуацию. То есть семья из-за разных мнений не разваливается, как это бывает. Конечно, мысли, что наша страна может по уши ввязаться, или что Беларусь может стать частью России, есть.

Какого-то плана побега в бомбоубежище у нас нет, также мы не рассматриваем вариант отъезда из страны: нам нравится наша страна и земля, поэтому все-таки хотелось бы растить детей здесь и как-то менять наше общество.

«Если день прожил и ничего плохого не произошло, — уже хорошо»

Андрею (имя изменено) 26 лет, в армии он не служил, но в военное время годен. Молодой человек признается, что сейчас у него настроение «никакое». Недавно парень начал пить антидепрессанты, поскольку из-за всей обстановки в мире у него начались панические атаки. По этой же причине первый вопрос, который сейчас волнует Андрея — здоровье.

— Также очень сильно пугает военно-политическая обстановка. Особенно боюсь боевых действий. Я подписан на телеграм-каналы, вижу, что сейчас происходит на войне, сколько там трупов. Когда проецирую это на себя, становится очень страшно.

Какого-то плана на случай призыва у меня нет. Недавно начал думать о переезде, узнавать, как это сейчас можно сделать и сколько на это надо денег. Но пока это только мысли, каких-то серьезных действий не предпринимаю.

Если говорить о финансовой стороне жизни, то Андрей рассказывает: где-то цены подросли, где-то снизились. Какой-то катастрофы нет.

— Вот на порошки, бытовую химию или зарубежную косметику цены выросли очень сильно. В «Милу» страшно зайти, потому что это ужас. А вот продукты питания сильно не дорожали.

С ассортиментом видны перебои, хотя исчезновения каких-то товаров я не заметил. Пропали украинские товары, но это логично, почему.

Планов на будущее, по словам молодого человека, он сейчас не строит:

— Это чисто бытовые вопросы, решение которых лежит с сегодня на завтра. Я не загадываю на месяц, два или три. Ситуация такая, что если день прожил и ничего плохого не произошло, то уже хорошо. Моя опора в эти времена — музыка, психология и медитация, каких-то стратегических мечтаний у меня тоже нет, возможно, хотелось бы сейчас лежать на берегу моря и ни о чем не думать.

«Планы и надежды сейчас ограничиваются тем, чтобы проснуться завтра не от стука в дверь»

Минчанка Ирина (имя изменено) рассказывает, что за последнее время лишилась базиса, на котором можно качественно строить свою жизнь.

— Это не значит, что теория маленьких дел неверна — их необходимо продолжать делать. Но глобально я ощущаю пропасть на месте той общественной надстройки, которая должна давать ощущение твердости и уверенности. Слово «гражданин» в контексте «гражданин своей страны» перестало иметь свое значение, попросту ушло из сознания.

Счастье, что у нас остаются альтернативные новости. Не потому, что там пишут одну-единственную правду, а потому, что картина мира становится более полной.

Несмотря на сотни тысяч уехавших из страны, в стране остаются люди, не проявляющие широкому кругу, но несущие в себе свое достоинство, правду и свет. Мы узнаем друг друга в незнакомых, случайных людях. И это дает много сил.

Ирина признается, что праздничного настроения в городе она не ощущает.

— Я ощущаю стыд от того, что совсем недалеко от меня люди лишены воды, тепла, света, мира, и моя страна имеет к этому прямое отношение. Человек не выживает без радости, поэтому радуюсь красивой зиме, заснеженным деревьям, свежему воздуху — у некоторых моих близких это счастье уже отобрали.

Я дышу, смотрю и радуюсь за тех, кто оказался в заключении, с постоянными мыслями о них. Многие соседи включают праздничную иллюминацию на окнах по вечерам. У меня тоже висят лампочки, но пока я их не включала, дождусь новогодней ночи.

По словам собеседницы «Салiдарнасцi», с планами на жизнь стало совсем туго. В основном это связанно с постоянным ощущением опасности.

— Перед сном думаешь: вдруг придут рано утром, а я тарелку не помыла. И идешь мыть тарелку. Или: лучше помою сейчас голову, вдруг в ближайшее время буду в заключении, так хоть с чистой головой. Это не потому, что я преступник, а потому, что, когда в стране нет права в глобальном смысле, с любым может произойти что угодно.

Поэтому мои планы и надежды сейчас ограничиваются тем, чтобы проснуться завтра не от стука в дверь.

Есть также ощущение, что количество рабочих мест схлопывается, и еще, что когда ты в скученном коллективе, у тебя больше вероятность оказаться арестованным. А также ощущение, что, платя налоги, работаешь на глобальный результат, к которому испытываешь отвращение — война, репрессии.

Помимо этого, сложно с кем-то познакомиться и построить отношения. Какова вероятность найти человека, которого я могу уважать? Например, меня не может заинтересовать человек с отличными политическими взглядами или безразличный к происходящему. 

Что касается экономической ситуации в Беларуси, в частности, цен и ассортимента товаров, наблюдения Ирины следующие:

— Например, в последнее время выбор морепродуктов стал скудным, это касается свежемороженой рыбы. Для меня загадка, почему произведенный в Беларуси свежий карп стоит 12 рублей с копейками, а привезенную издалека полезную морскую рыбу можно купить за 7-8 рублей.

Из доступных среднему белорусу видов морской рыбы в известных сетях нашла камбалу, сельдь, хек, минтай и аргентину. Кальмары в рыбном магазине продавались за 17 с чем-то рублей, что, на мой взгляд, очень дорого.

Есть проблемы с наличием говядины — дорогие «мраморные» стейки в пластиковых одноразовых поддонах мне не нужны, а вот говяжий ливер и мясо на косточке — да. Пока что можно найти этот товар на Комаровке, но количество продавцов, торгующих говядиной, составляет считанные единицы.

Справедливости ради, многие товары доступны, и цены на них достаточно низкие. Например, на Комаровке нашла качественный черный виноград по цене 2,99 рублей, что для декабря дешево.

«Беспокоюсь, что рассказы родителей о СССР скоро станут реальностью для моего поколения»

Ангелине (имя изменено) 22 года, девушка окончила университет в этом году и устроилась на свою первую работу. У молодой специалистки заработная плата составляет около 800 рублей, и она признается: этого хватает, но только благодаря тому, что живет с родителями.

— У меня есть важный фактор: мне не надо платить за аренду жилья, коммуналку или полностью обеспечивать себя продуктами питания. И только поэтому моей зарплаты в 800 рублей хватает.

Но это чисто мои «хотелки». Моя ровесница-коллега с такой же зарплаты отчисляет 200 рублей колледжу, где она училась, и 400 рублей платит за квартиру. Итого в месяц она живет на 200 рублей. Мы стараемся делиться с ней ссобойками или как-то помогать, потому что понимаем ситуацию.

Конечно, хотелось бы зарабатывать больше, так как потребностей у молодых людей много. Кроме того, со своей зарплатой я не могу позволить съехать от родителей, арендовать жилье и полностью обеспечивать свой быт.

На вопрос, что сейчас волнует молодую девушку, Ангелина отвечает: в первую очередь — военно-политическая обстановка в мире.

Я часто думаю, будет ли у нас мобилизация, как в России? У меня друзья и родные призывного возраста, и я не хочу, чтобы они ехали воевать. К тому же не хочу, чтобы мы были союзниками России, вели войну против Украины и к нам было такое же отношение, как к России.

— Также меня беспокоит, что скоро будет обстановка, как в СССР, и рассказы наших родителей станут для моего поколения реальностью. Потому что пропадают некоторые продукты, с нашего рынка уходят определенные фирмы и компании. Создается впечатление, что скоро мы будем становиться в очередь, чтобы купить носки.

Я уже заметила, что с магазинных полок пропадают сладости, например, натсы, сникерсы, баунти. Увидела эти батончики недавно на заправке — единственное место, где было хоть что-то за последние полтора месяца.

Например, в прикассовой зоне «Виталюра» вместо сладостей лежит маленький пакетированный сок, какие-то белорусские батончики и жвачки. А в магазинах зачастую если раньше было пять видов кефира, то теперь один, и он растянут на весь стеллаж. 

Девушка признается, что новогоднего настроения у нее нет. Но в праздничную ночь она загадает, чтобы война поскорее закончилась. А пока ее мысли заняты сбором тревожного чемоданчика, хотя бы из медицинских препаратов.

— Если боевые действия будут на территории Беларуси, то единственный вариант, который я рассматриваю — прятаться в подвале на даче. Куда-то уезжать нет смысла: украинцам дают статус беженца, для нас таких льгот не будет. А на даче у нас есть закатки, так что выживем, чуть что.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов