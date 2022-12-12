«Скоро мы будем становиться в очередь, чтобы купить носки» 13 12.12.2022, 10:00

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О чем думают белорусы в преддверии праздников.

Собеседники «Салідарнасці» рассказали, как сейчас строят свою жизнь в Беларуси. В частности, есть ли у них праздничное настроение, с какими проблемами сталкиваются и о чем беспокоятся больше всего.

От редакции. Что характерно, все собеседники (не говоря ничего противозаконного) согласились поделиться своими наблюдениями и переживаниями исключительно на условиях анонимности. И это тоже сегодня, к сожалению, по понятным причинам часть реальной жизни в стране.

Настроение: «в ожидании»

Анна (имя изменено) с мужем и двумя детьми живут в Минске. Сейчас женщина находится в декрете. Она признается, что больше всего на данный момент ее волнует финансовая сторона жизни.

— Потому что она очень изменилась в этом году: дико подросли цены на какие-то товары, — поясняет женщина. — Как маму в декрете меня особенно волнует подорожание памперсов. То есть элементарное обеспечение своей семьи самым необходимым стало в разы дороже. Получается, финансы выходят на первый план: это заставляет больше всего беспокоиться — что будет дальше?

Анна отмечает, что в последнее время существенно подорожали овощи, особенно огурцы и помидоры. Но, несмотря на это, она все равно будет их покупать. Такая же ситуация с памперсами — это сейчас товар первой необходимости для ее семьи.

— Помимо того, что подорожали, так еще и ухудшилось их качество. У нас продаются российского производства, они стали ужасного качества. Раньше нам привозил свекр из Польши, но сейчас такой возможности нет. И я вижу разницу одних и тех же памперсов разного производства: польские намного качественнее.

Собеседницу, помимо финансовой составляющей, волнует сфера образования, в которой «непонятно, что творится», особенно учитывая, что до декрета Анна работала в школе:

— А также медицина, ведь я прекрасно вижу отток врачей, закрытие частных центров. Пусть я там не частый гость, но все же, может быть когда-нибудь стану ходить именно туда. Ну и, конечно же, волнует политическая ситуация в мире — она никого не оставляет равнодушным.

Идет война, и все ждут разрешения самого главного: что же будет? И, собственно, что будет из-за этого с нашей страной. Большой вопрос, останемся ли мы независимой суверенной Беларусью? Я бы сказала, что у нас сейчас настроение «в ожидании».

Женщина признается, что, несмотря на признание многих независимых СМИ «экстремистскими», она не отписывалась от их страниц в социальных сетях.

— Я продолжаю читать независимые СМИ. Понимаю, что делаю это не совсем легально, но меня это как-то мало беспокоит: я хочу получать достоверную информацию. А новости в телевизоре за этот год вообще ни разу не смотрела.

Что касается планирования в сложившейся ситуации в мире, то Анна признается: они с мужем продолжают мечтать и планировать, правда, на краткосрочную перспективу и не глобально.

— Сидеть и ныть, что все катится в тартарары — ну, так нельзя. Нужно верить и пытаться что-то делать, иначе можно погрязнуть в депрессии.

Сейчас муж поменял работу, зарплата стала немного выше, поэтому планы строятся несколько иначе. Мы хотим сделать косметический ремонт в квартире, устроить отпуск в следующем году, хотя бы поездить по Беларуси.

Также я задумываюсь, как могу помочь семье финансово, но это пока только мысли, существенных планов нет.

На вопрос, есть ли у Анны с мужем какие-то опасения, связанные с возможным началом боевых действий в Беларуси, женщина отвечает:

— Мы постоянно обсуждаем новости, у нас один взгляд на ситуацию. То есть семья из-за разных мнений не разваливается, как это бывает. Конечно, мысли, что наша страна может по уши ввязаться, или что Беларусь может стать частью России, есть.

Какого-то плана побега в бомбоубежище у нас нет, также мы не рассматриваем вариант отъезда из страны: нам нравится наша страна и земля, поэтому все-таки хотелось бы растить детей здесь и как-то менять наше общество.

«Если день прожил и ничего плохого не произошло, — уже хорошо»

Андрею (имя изменено) 26 лет, в армии он не служил, но в военное время годен. Молодой человек признается, что сейчас у него настроение «никакое». Недавно парень начал пить антидепрессанты, поскольку из-за всей обстановки в мире у него начались панические атаки. По этой же причине первый вопрос, который сейчас волнует Андрея — здоровье.

— Также очень сильно пугает военно-политическая обстановка. Особенно боюсь боевых действий. Я подписан на телеграм-каналы, вижу, что сейчас происходит на войне, сколько там трупов. Когда проецирую это на себя, становится очень страшно.

Какого-то плана на случай призыва у меня нет. Недавно начал думать о переезде, узнавать, как это сейчас можно сделать и сколько на это надо денег. Но пока это только мысли, каких-то серьезных действий не предпринимаю.

Если говорить о финансовой стороне жизни, то Андрей рассказывает: где-то цены подросли, где-то снизились. Какой-то катастрофы нет.

— Вот на порошки, бытовую химию или зарубежную косметику цены выросли очень сильно. В «Милу» страшно зайти, потому что это ужас. А вот продукты питания сильно не дорожали.

С ассортиментом видны перебои, хотя исчезновения каких-то товаров я не заметил. Пропали украинские товары, но это логично, почему.

Планов на будущее, по словам молодого человека, он сейчас не строит:

— Это чисто бытовые вопросы, решение которых лежит с сегодня на завтра. Я не загадываю на месяц, два или три. Ситуация такая, что если день прожил и ничего плохого не произошло, то уже хорошо. Моя опора в эти времена — музыка, психология и медитация, каких-то стратегических мечтаний у меня тоже нет, возможно, хотелось бы сейчас лежать на берегу моря и ни о чем не думать.

«Планы и надежды сейчас ограничиваются тем, чтобы проснуться завтра не от стука в дверь»

Минчанка Ирина (имя изменено) рассказывает, что за последнее время лишилась базиса, на котором можно качественно строить свою жизнь.

— Это не значит, что теория маленьких дел неверна — их необходимо продолжать делать. Но глобально я ощущаю пропасть на месте той общественной надстройки, которая должна давать ощущение твердости и уверенности. Слово «гражданин» в контексте «гражданин своей страны» перестало иметь свое значение, попросту ушло из сознания.

Счастье, что у нас остаются альтернативные новости. Не потому, что там пишут одну-единственную правду, а потому, что картина мира становится более полной.

Несмотря на сотни тысяч уехавших из страны, в стране остаются люди, не проявляющие широкому кругу, но несущие в себе свое достоинство, правду и свет. Мы узнаем друг друга в незнакомых, случайных людях. И это дает много сил.

Ирина признается, что праздничного настроения в городе она не ощущает.

— Я ощущаю стыд от того, что совсем недалеко от меня люди лишены воды, тепла, света, мира, и моя страна имеет к этому прямое отношение. Человек не выживает без радости, поэтому радуюсь красивой зиме, заснеженным деревьям, свежему воздуху — у некоторых моих близких это счастье уже отобрали.

Я дышу, смотрю и радуюсь за тех, кто оказался в заключении, с постоянными мыслями о них. Многие соседи включают праздничную иллюминацию на окнах по вечерам. У меня тоже висят лампочки, но пока я их не включала, дождусь новогодней ночи.

По словам собеседницы «Салiдарнасцi», с планами на жизнь стало совсем туго. В основном это связанно с постоянным ощущением опасности.

— Перед сном думаешь: вдруг придут рано утром, а я тарелку не помыла. И идешь мыть тарелку. Или: лучше помою сейчас голову, вдруг в ближайшее время буду в заключении, так хоть с чистой головой. Это не потому, что я преступник, а потому, что, когда в стране нет права в глобальном смысле, с любым может произойти что угодно.

Поэтому мои планы и надежды сейчас ограничиваются тем, чтобы проснуться завтра не от стука в дверь.

Есть также ощущение, что количество рабочих мест схлопывается, и еще, что когда ты в скученном коллективе, у тебя больше вероятность оказаться арестованным. А также ощущение, что, платя налоги, работаешь на глобальный результат, к которому испытываешь отвращение — война, репрессии.

Помимо этого, сложно с кем-то познакомиться и построить отношения. Какова вероятность найти человека, которого я могу уважать? Например, меня не может заинтересовать человек с отличными политическими взглядами или безразличный к происходящему.

Что касается экономической ситуации в Беларуси, в частности, цен и ассортимента товаров, наблюдения Ирины следующие:

— Например, в последнее время выбор морепродуктов стал скудным, это касается свежемороженой рыбы. Для меня загадка, почему произведенный в Беларуси свежий карп стоит 12 рублей с копейками, а привезенную издалека полезную морскую рыбу можно купить за 7-8 рублей.

Из доступных среднему белорусу видов морской рыбы в известных сетях нашла камбалу, сельдь, хек, минтай и аргентину. Кальмары в рыбном магазине продавались за 17 с чем-то рублей, что, на мой взгляд, очень дорого.

Есть проблемы с наличием говядины — дорогие «мраморные» стейки в пластиковых одноразовых поддонах мне не нужны, а вот говяжий ливер и мясо на косточке — да. Пока что можно найти этот товар на Комаровке, но количество продавцов, торгующих говядиной, составляет считанные единицы.

Справедливости ради, многие товары доступны, и цены на них достаточно низкие. Например, на Комаровке нашла качественный черный виноград по цене 2,99 рублей, что для декабря дешево.

«Беспокоюсь, что рассказы родителей о СССР скоро станут реальностью для моего поколения»

Ангелине (имя изменено) 22 года, девушка окончила университет в этом году и устроилась на свою первую работу. У молодой специалистки заработная плата составляет около 800 рублей, и она признается: этого хватает, но только благодаря тому, что живет с родителями.

— У меня есть важный фактор: мне не надо платить за аренду жилья, коммуналку или полностью обеспечивать себя продуктами питания. И только поэтому моей зарплаты в 800 рублей хватает.

Но это чисто мои «хотелки». Моя ровесница-коллега с такой же зарплаты отчисляет 200 рублей колледжу, где она училась, и 400 рублей платит за квартиру. Итого в месяц она живет на 200 рублей. Мы стараемся делиться с ней ссобойками или как-то помогать, потому что понимаем ситуацию.

Конечно, хотелось бы зарабатывать больше, так как потребностей у молодых людей много. Кроме того, со своей зарплатой я не могу позволить съехать от родителей, арендовать жилье и полностью обеспечивать свой быт.

На вопрос, что сейчас волнует молодую девушку, Ангелина отвечает: в первую очередь — военно-политическая обстановка в мире.

Я часто думаю, будет ли у нас мобилизация, как в России? У меня друзья и родные призывного возраста, и я не хочу, чтобы они ехали воевать. К тому же не хочу, чтобы мы были союзниками России, вели войну против Украины и к нам было такое же отношение, как к России.

— Также меня беспокоит, что скоро будет обстановка, как в СССР, и рассказы наших родителей станут для моего поколения реальностью. Потому что пропадают некоторые продукты, с нашего рынка уходят определенные фирмы и компании. Создается впечатление, что скоро мы будем становиться в очередь, чтобы купить носки.

Я уже заметила, что с магазинных полок пропадают сладости, например, натсы, сникерсы, баунти. Увидела эти батончики недавно на заправке — единственное место, где было хоть что-то за последние полтора месяца.

Например, в прикассовой зоне «Виталюра» вместо сладостей лежит маленький пакетированный сок, какие-то белорусские батончики и жвачки. А в магазинах зачастую если раньше было пять видов кефира, то теперь один, и он растянут на весь стеллаж.

Девушка признается, что новогоднего настроения у нее нет. Но в праздничную ночь она загадает, чтобы война поскорее закончилась. А пока ее мысли заняты сбором тревожного чемоданчика, хотя бы из медицинских препаратов.

— Если боевые действия будут на территории Беларуси, то единственный вариант, который я рассматриваю — прятаться в подвале на даче. Куда-то уезжать нет смысла: украинцам дают статус беженца, для нас таких льгот не будет. А на даче у нас есть закатки, так что выживем, чуть что.

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