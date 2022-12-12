Когда мы победим Путина? 1 Альфред Кох

12.12.2022, 10:09

3,028

Альфред Кох

Нет места для компромисса.

Вот и подошел к концу двести девяносто первый день войны. Как говориться: «Im Osten nichts neues».,. На фронте - ничего нового. Все по-прежнему: ожесточенные бои от Марьинка до Сватово. Без каких-то заметных успехов для любой из сторон.

Сегодня обычно осторожный в своих заявлениях украинский министр обороны Резников сообщил, что ВСУ перейдут в наступление сразу, как только ударят морозы и подмерзнет земля. Одно из двух: либо действительно скоро наступление, либо он посмотрел прогноз погоды и понял, что морозы не ударят вовсе.

Выдвинув эту гипотезу, я сам полез в интернет и посмотрел прогноз погоды. Итак, в районе Донецка - Луганска устойчивые минусовые температуры ожидаются только под католическое Рождество, то есть - через пару недель. Так что будем ждать подарков на Новый год.

Я уже писал, что я периодически прихожу в отчаяние от очевидного бессилия слов. Это нехорошо с моей стороны словами описывать их бессилие, но представьте, что это просто вопль. Бессвязный и дикий крик.

Я уже не верю ни во что. Ни в прогресс, ни в мораль, ни в закон. Все утонуло в словах. Вместо прогресса у нас разговоры о прогрессе. Вместо морали - высокоморальные монологи випов, а вместо торжества закона - бессмысленная судебная болтовня...

А в это время идет какая-то реальная, грубая и вещественная жизнь. В этой жизни убивают людей. Не словами, а ракетами, ставшими результатом научного прогресса. В это время Путин попирает самые элементарные представления о морали. Не словами, а убийствами. И за Яшиным, после произнесения им правильных и красивых речей, закрывается вполне материальный тюремный засов.

Я устал от этого бесконечного скулежа московских институток «крахе русской культуры» или, наоборот, что «русская культура не виновата». «Делают ли книги человека лучше?» Вот жеж, какие темы волнуют сегодня русскую интеллигенцию. Это же прямо Васисуалий Лоханкин, продолжительные думы которого сводились к приятной и близкой теме: «Васисуалий Лоханкин и его значение», «Лоханкин и трагедия русского либерализма» и «Лоханкин и его роль в русской революции».

Все смотрят интервью друг с другом, посылают друг другу ссылки и даже ничтожному мне нет отбоя от интервьюеров. Всех интересует когда закончится война, чувствую ли я свою ответственность за то, что случилось, как долго русский народ будет искупать свою вину и прочая х*рня, на которую либо нет ответа, либо это одно сплошное салонное словоблудие.

В 1915 году Маяковский написал так:

Вам, проживающим за оргией оргию,

имеющим ванную и теплый клозет!

Как вам не стыдно о представленных к Георгию

вычитывать из столбцов газет?!

Знаете ли вы, бездарные, многие,

думающие нажраться лучше как, —

может быть, сейчас бомбой ноги

выдрало у Петрова поручика.

Если б он, приведенный на убой,

вдруг увидел, израненный,

как вы измазанной в котлете губой

похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,

жизнь отдавать в угоду?!

Я лучше в баре бл***м буду

подавать ананасную воду!

Я сижу тихо у себя в деревне. Стараюсь никуда особо не лезть и никому не совать в нос свою умственность и утонченность. Не распускаю сопли публично и картинно, не ношусь с драмой какого-то никому не нужного г*вноканала, не прусь через два континента, чтобы посниматься на фоне Манхэттена в компании со знаменитым писателем. Потому, что все это бессмысленно и не нужно. Как речи на похоронах. Как дурацкий марш Шопена и пластмассовые венки. Там главные только вполне осязаемые вещи: труп в гробу и свежевырытая могила. А все эти знамена и воинские почести - зачем они? Все уже случилось. «И он убит и взят могилой..»

И еще мне ужасно стыдно. За то, что у меня есть свет. Что я сижу в тепле. Что меня не бомбят. Что никто из моих близких не на фронте и мне не надо за них переживать. Что я бессилен как-то помочь и что-то изменить в этом страшном ходе событий. Мне даже неловко, что я жив. В общем-то немолодой уже, видавший виды человек, в то время как тысячи специально умерщеленных молодых мужчин уже закопаны в вырытые для них ямки.

Какой-то немой ужас овладевает мной, когда я вижу, что весь мир не может разом наказать совершенно очевидное, дистиллированное зло. И даже многие считают, что «не все так очевидно» и нужно искать компромиссы.

Какой компромисс может быть по поводу шарообразности Земли или температуры замерзания воды? Вы чего? Что тут обсуждать? Тут нет места для компромисса. Хватит слушать эти путинские бредни.

Не, реально, я не могу ни о чем думать кроме этого. Какие книги и их роль в становлении личности? Какое обсуждение сценариев реформирования России после Путина? Вы серьезно? Вы можете это обсуждать? Сейчас? Когда «бомбой выдрало ноги у Петрова поручика?» Я вами восхищаюсь... Как сказал король Лир: «Люди! Вы из камня» Браво, мои аплодисменты.

Мне совершенно наплевать что будет с русской культурой. (Кстати, я думаю, что ничего сней не будет. Останется целехонькая и, сука, будет и дальше всем тыкать в нос свой знаменитый «гуманизьм»). Мне совершенно наплевать как будет устроена постпутинская трансформация и как нужно поступить с системными либералами Путина: четвертовать их или просто отправить на пенсию?

Вот реально. Меня волнует только один вопрос: когда мы победим эту гниду? Я больше ни о чем не только не хочу, но и не могу думать. Я не верю, что у человечества есть вопросы более важные, чем этот.

Какие-то идиоты у нас в Германии приклеивают себя к дороге в борьбе с глобальным потеплением. Я не могу понять, что у них в голове. Опилки? Блаженная Грета с одной извилиной? Неужели есть еще какие-то вопросы, на которые нужно тратить время, кроме одного: как победить Путина и его армию безумцев.

Но одно я знаю твердо: дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».