Дмитрий Орешкин: В России может начаться гражданская война 1 12.12.2022, 10:28

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Дмитрий Орешкин

Сейчас судьбу российской государственности решает Украина.

Такое прогноз сделал российский оппозиционер, политолог и географ Дмитрий Орешкин в интервью Наташе Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Власть&Влащенко».

По словам эксперта, после ухода Путина может возникнуть военная хунта во главе с Кадыровым, Пригожиным, Золотовым и другими подобными персонажами. Это будет временный орган власти, где все эти лидеры в итоге начнут «пожирать» друга друга в борьбе за единовластие.

Но вполне возможно, что начнется и прямая гражданская война. «Мои соотечественники учились по советским учебникам, поэтому понимают гражданскую войну как борьбу восставшего народа с опостылевшей властью. На самом деле гражданская война - это разборка между разными группами влияния. После Путина лучший вариант для России и ее соседей, как это ни чудовищно прозвучит, это та самая хунта. Собственно говоря, как после Сталина, когда возникла эта хрущевско-маленковская хунта, так называемый совет. Этот самый совет постепенно внутри себя начал выяснять, кто будет главным», – объяснил Орешкин.

Также политолог подчеркнул, что сейчас судьбу российской государственности решает Украина. И как бы Путину ни хотелось верить в то, что он воюет с США, на самом деле Россия воюет именно с Украиной, которой Америка просто помогает. «Так вот, когда Путин эту войну проиграет (а он ее проиграет, потому что воюет против всего современного миропорядка), то, скорее всего, эти 17 миллионов квадратных километров каким-то образом разделятся», – спрогнозировал эксперт распад РФ.

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