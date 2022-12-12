«За такой труд следовало бы платить минимум 1000 рублей» 12.12.2022, 10:32

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Работница предприятия легкой промышленности о своих доходах и расходах.

Жительница Барановичей, которая работает на одном из предприятий легкой промышленности в нашем городе, рассказала Intex-press, в чем плюсы и минусы ее профессии, сколько она зарабатывает и как ей с таким доходом удается ни в чем себе не отказывать.

В школе я особо не думала, кем бы хотела стать в будущем. Были мысли отучиться на парикмахера и работать в сфере красоты, но папа посоветовал пойти в профессионально-техническое училище (нынешний Барановичский государственный колледж технологии и дизайна). Он уверил меня, что это самая лучшая для меня профессия, к тому же с хорошей зарплатой. К слову, на то время так и было.

В итоге в училище я получила специальность ровничницы с умением выполнять работу ленточницы. Затем попала на отработку на наше городское предприятие легкой промышленности и вот работаю здесь уже не один десяток лет.

О выборе профессии ни разу не пожалела, эта работа мне нравится. Вот только зарплата…

Плюсы и минусы

Сейчас работать на самом деле тяжело, раньше было все-таки легче. С установкой новых скоростных машин нужно успевать все делать достаточно быстро. Постоянно находишься на ногах, присесть нельзя. Помимо этого, приходится перевозить различные материалы, и хоть тележки на колесах, все равно еле тянешь.

Также практически каждый час-два нужно чистить производственные машины и убираться.

Из плюсов – всегда вовремя приходит зарплата и отпуск чуть больше месяца. Также на предприятии доплачивают за «вредность». Карьерный рост есть, но нужно отучиться, чтобы получить должность повыше. Больше плюсов, наверное, никаких нет.

«За такой труд следовало бы платить минимум 1000 рублей»

Мой рабочий день обычно начинается так: если дневная смена, то с 6.00 до 14.20 или с 14.20 до 22.40, если ночная – то с 22.40 до 6.00. Работаем по 8 часов, четыре рабочих дня в день – один выходной, четыре рабочих дня в ночь – два выходных.

Чтобы выходные выпали на субботу или воскресенье – редкость. Молодым, конечно, такой график работы не нравится, а меня все устраивает.

На данный момент моя зарплата составляет около 600-700 рублей в месяц. На мой взгляд, эти деньги не соответствуют моей нагрузке на работе. По моему мнению, за такой труд следовало бы платить минимум 1000 рублей, тогда было бы вообще замечательно.

«Рассрочки – очень удобная вещь»

Я живу в двухкомнатной квартире. За коммуналку отдаю около 130 рублей. Примерно 40 рублей уходит на домашний интернет, телевидение и домашний телефон.

Еще 30 рублей я плачу за мобильную связь и интернет. Раньше обходилось дешевле, но я перешла на новый тариф, получше.

Среди обязательных ежемесячных платежей – несколько рассрочек на мебель и товары для дома. В общей сумме выходит около 250 рублей.

Рассрочки, как по мне, очень удобная вещь. Мне нравится, что можно совершить какую-то крупную покупку, отдавая деньги не все сразу, а постепенно.

«Покупаем покушать все, что душе угодно»

У меня есть мужчина, который помогает мне финансово. Так, на питание в месяц в среднем я трачу около 500 рублей, из которых 250 – его.

Продукты питания, безусловно, самая большая часть расходов, так как в еде мы себе ни в чем не отказываем. Но вместе с тем, я все равно стараюсь выбирать товары с красной ценой, на скидках, чтобы хоть немного, но сэкономить.

Каждый день на работу я беру «ссобойку», которую собираю из того, что наготовила на ужин вечером.

И вот на этом моя зарплата – все, больше в кошелке не остается ни копейки. Благо есть мужчина, который зарабатывает в разы больше, чем я, и дает мне деньги на все остальные необходимые мне покупки.

«Одежды у меня и так достаточно»

Из одежды и обуви я практически ничего себе не покупаю. Даже и не могу вспомнить, когда приобрела что-то из вещей в последний раз. Одежды у меня достаточно, в хорошем состоянии.

К слову, одежду я предпочитаю покупать новую, но и не против секонд-хендов, просто на меня там сложно найти что-то действительно мне симпатичное.

Ежемесячно пользуюсь услугами парикмахерской, за стрижку отдаю около 10 рублей.

Еще одна статья расходов – средства личной гигиены. В прошлом месяце я потратила на них где-то 50 рублей: купила шампуни, гели для душа, мыло, зубную пасту и прочее. Это не только на меня одну, но и на моего мужчину.

Тут я тоже стараюсь смотреть товар на красной цене или в магазинах низких цен, чтобы хоть какую-то копеечку сэкономить.

«Благодаря моему мужчине могу не отказывать себе в чем-то»

Куда-либо отдыхать я не хожу и не езжу. Максимум – раз в месяц можем собраться с подругами дома.

Каких-то сбережений и накоплений у меня нет. Я живу от зарплаты до зарплаты, что пришло, то и ушло. Конечно, хотелось бы что-то откладывать, но с такой зарплатой это нереально.

Заработанных денег, безусловно, не хватает на все мои «хотелки». Если бы не мой мужчина, то я даже и не знаю, что бы делала. Оплачу все обязательные платежи типа коммуналки и рассрочки, куплю что-то покушать, и зарплаты как не бывало… Одной выжить на такие деньги тяжело. Именно благодаря моему мужчине я могу не отказывать себе в чем-то и покупать, что захочется.

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