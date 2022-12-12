Министр обороны Украины рассказал, когда ВСУ продолжат активное контрнаступление
- 12.12.2022, 11:02
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На данный момент активность боевых действий уменьшилась.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Силы обороны возобновят активные контрнаступательные действия, когда почва замерзнет и станет более твердой для более легкого прохода техники.
Об этом он завил на брифинге в одесском филиале медиацентра «Украина», который транслировался в YouTube.
«Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме... мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить», – пояснил он.
По мнению главы Минобороны Украины, уменьшение активности ВСУ имеет место из-за погодных условий.
«Но украинские Вооруженные силы не думают останавливаться. Поэтому, используя момент, когда почва станет более твердой, я убежден, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий», – сказал Резников.
Министр добавил, что цели Украины не менялись - необходимо освободить все временно оккупированные территории до состояния на 1991 год.
Резников выразил убеждение, что россияне воюют с гражданским населением, чтобы склонить украинскую власть к переговорам на своих условиях, однако это им не удастся.
«Эта война – это война ресурсов, и эти ресурсы также у них уменьшаются», – подытожил Резников.