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Майя Санду поблагодарила украинцев за защиту свободы Молдовы

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  • 12.12.2022, 11:16
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Майя Санду поблагодарила украинцев за защиту свободы Молдовы

Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Президент Молдовы Майя Санду подчеркнула отвагу украинцев, а также сказала, что РФ ведет гибридную войну против ее страны. Об этом сообщает CNN.

- Украина сегодня защищает свою свободу, а также свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если, благодаря Украине, сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной.

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими политическими силами организовали протесты с целью дестабилизации ситуации. Но как бы трудно ни было, мы должны находить решение, - сказала Санду.

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