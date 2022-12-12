Круговое топтание Telegram-канал «Сито Сократа»

12.12.2022, 11:34

Кремль теряет нити контроля.

Много Путина не бывает – текущая установка, по которой работает коммуникационная команда диктатора.

Он прямо таки в ударе, будто его жареный петух в одно место клюнул. Причина лихорадочного общения с массами состоит в провале плановой модели управления дискурсом. Кремль теряет нити контроля над моделированием настроений россиян. Если десятилетия до этого существовал четкий алгоритм оболванивания, то теперь он нарушен.

Война против Украины, которую развязала путинская команда, превращается для нее в братскую могилу. Между диктатором и его подручными нарастают непреодолимые противоречия. Одно крыло не может принять утрату инициативы на поле боя и курс на сворачивание провальной войны.

Для них маячит ответственность за втягивание страны в катастрофический по размаху кавардак. Но они призывают и дальше биться головой о частокол украинской обороны ради сохранения своей шкуры.

Другая группировка, к которой, к слову, принадлежит Кириенко и топ-менеджеры «Росатома», указывает на непригодность войны на истощение и необходимость поиска каналов связи с Западом. Они двурушники, решалы, а потому денежные вопросы наводят их на мысль о пагубности инвестиций в долгое путинское «урегулирование» украинского вопроса. Особенно сильно волнуются атомщики, когда Путину подсовывают тезисы про ядерное превосходство РФ. Здесь могут всплыть многие неприятные моменты о дырах в остатках ядерного щита бывшего Союза, ведь коррупция в отрасли многомиллиардная. И «СВО», вымывающая огромные средства, вполне дополнительно может разрушить финпотоки, идущие в ряд иностранных объектов.

Где-то промеж этих сил лавирует Путин, который все еще хочет втюхать «достижения» в построении империи на минималках. Азовское море – внутреннее озеро России, хвастается «Чингисхан ХХІ века». Но как-то нет в нем уверенности в долгосрочности данного завоевания, учитывая последние сообщения из района Мелитополя. Каждая фраза заевшей пластинки звучит как оправдания, будто трибунал уже идет.

«Война начата не нами», «Нам не оставили других шансов для решения вопроса Донбасса», «СВО идет своим чередом, все стабильно, никаких вопросов и проблем у нас там нет»... Это лепет не государственного мужа, а оплеванного неудачника. Он, как органчик воспроизводит заложенную в него программу, но никому не интересно слушать тухлятину из мякинной башки.

Людей интересует конкретика, а не забористая неопределенность и ерничание, вроде «Если кажется — креститься надо». Весной Москва была увешана плакатами «Z - заканчиваем войны», а теперь сам президент понятия не имеет, когда Россия сможет выдохнуть. Как после этого доверять Путину, который напоминает плешивого шарлатана?

Интенсификация общения Путина с публикой имеет под собой важные основания. До выборов 2024 года остаются 15 месяцев, т.е. Россия вступает в электоральный цикл. Фактически начат отбор людей в предвыборный штаб Путина 5.0.

Процесс протекает на фоне полного отмирания активности паркетной оппозиции и перенасыщения каналов пропаганды турбопатриотической халтурой.

На горах спецоперационных трупов и информационного навоза наращивают свои политические амбиции новые поводыри. Еще несколько месяцев назад обыватель понятия не имел о влиянии Пригожина на внутреннюю и международную жизнь страны. Теперь лысый в кепке открыто заявляет о своих наполеоновских планах перепрыгнуть из опричников в «цари».

Свежую струю на фоне многоразового президента и лысой зековской хари вносит «оружейный барон» Виктор Бут. Его только намедни обменяли на американскую баскетболистку и уже лепят из торговца смертью героя нашего времени, мученика за Россию. Под Бута даже хотят создать политическую партию. Патриотический проект будет вращаться вокруг темы стойкости и позитивного восприятия войны с Западом. Есть подозрения, что Путин хочет использовать Бута, как Ельцин в свое время разыграл карту Лебедя. Опять топтание по кругу.

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