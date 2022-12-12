В Беларуси начали первый заочный суд 12.12.2022, 11:36

Все «подсудимые» находятся за границей.

В Минском городском суде сегодня, 12 декабря, начался первый заочный суд в рамках «специального производства», сообщают правозащитники.

Речь идет о деле «Черной книги Беларуси», по которому проходят пять человек, которые находятся за границей, - Янина Сазанович, Дмитрий Навоша, Даниил Багданович, Валерия Заменонская и Ольга Высоцкая. Их обвиняют в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» по двух статьях Уголовного кодекса: части 3 статьи 130 и части 3 статьи 203-1. КГБ внес их в «террористический список».

Дело рассматривает судья Наталья Бугук, которой одна из обвиняемых заявила отвод.

Отметим, что Ольга Высоцкая попыталась участвовать в суде по скайпу, но судья ей отказала и предложила присутствовать на заседании лично.

Примечательно, что адвокаты по делу назначены постановлениями следователей.

Как писал Charter97.org, 19 декабря в Минске начнется заочный суд над создателями Фонда спортивной солидарности Александрой Герасименей и Александром Опейкиным.

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