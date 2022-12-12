Ученые разгадали тайну древних узоров, охватывающих Аравийскую пустыню 12.12.2022, 11:57

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Фото: KLDAP

«Воздушные змеи» имеют одинаковую форму и предполагают три разных сценария.

Исследователям потребовалось почти 100 лет, чтобы понять кто и зачем возвел эти каменные сооружения.

Впервые таинственные V-образные конструкции были замечены пилотами ВВС Великобритании еще в 1920-х годах, и уже почти век не утихают споры между учеными на предмет того, кто и зачем возвел эти сооружения в Аравийской пустыне. Но, похоже, ученые разгадали эту тайну, пишет Science Alert.

Исследователи считают, что более 8 тысяч лет назад пустыни Саудовской Аравии являлись пышным и плодородным домом для древних людей. Тысячи V-образных конструкций были обнаружены на Аравийском полуострове, от Иордании до Саудовской Аравии, Сирии, Армении, Казахстана и Ирака.

В новом исследовании ученые использовали спутниковые снимки и наблюдения беспилотников в пустыне Увайрид в Саудовской Аравии. В ходе анализа исследователи пришли к заключению, что эти таинственные узоры, как их еще называют «коршуны пустыни», использовались древними людьми в качестве ловушек во время массовой охоты.

Ученые обнаружили, что древние каменные «воздушные змеи» имеют одинаковую форму и предполагают три разных сценария. Некоторые из V-образных конструкций заканчиваются огромными ямами, другие — обрывом, а третьи — ограждением. В результате ученые пришли к выводу, что все они когда-то были использованы древними людьми для охоты — чтобы направлять дикие стада животных на убой или захватывать их в плен.

По словам ученых, предполагается, что «воздушные змеи» пустыни Саудовской Аравии использовались для охоты на газелей, других травоядных копытных, возможно, горных козлов, а также диких непарнокопытных и страусов. Исследователи отмечают, что потребуется больше раскопок, чтобы узнать на кого именно охотились местные древние поселения.

Любопытно, что «коршуны пустыни» были обнаружены в разных частях Аравийского полуострова — ученые предполагают, что данный способ был весьма популярной и эффективной стратегией ловли животных.

Исследователи также заметили, что ловушки, расположенные южнее на острове, более сложные и концентрированные, чем в пустыне Увайрид — например, они объединяют в себе сразу несколько V-образных форм вместе.

Как правило, охотничьи ловушки обнаруживают в песчаных районах, которые ранее являлись сезонными пастбищами — ученые предполагают, что местная некогда плодородная земля поддерживала миграцию газелей, коз и других животных. Об том, что «воздушные змеи» также использовались для охоты также свидетельствую и наскальные рисунки.

В более раннем исследовании ученые также предположили, что разные виды ловушек могли использовать в одно и то же время для разных форм охоты — одни для убийства и ловли. Исследователи также отмечают, что возможно конструкции ловушек следовали друг за другом во времени — то есть одна техника в итоге привела к созданию другой.

Однако ученые также обнаружили, что не все «воздушные змеи» обязательно были функциональными. Например, исследователи также обнаружили ловушки встроенные в более крупные каменные структуры, называемые «мустатилами» — от арабского слова «прямоугольник». Несмотря на то, что за последние годы в Аравийской пустыне были обнаружены несколько сотен подобных сооружений, ученые все еще не уверены, для чего они использовались.

Исследователи считают, что они могли быть некими духовными или культурными памятниками, использовались для жертвоприношений или пиршеств. Однако их связь с «коршунами пустыни» также предполагает, что данные конструкции могли быть использованы для содержания загонов животных или хранения воды.

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