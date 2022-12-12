Жители агрогородка под Минском не дождались помощи от ЖКХ и своими силами сбили сосульки с крыш 4 12.12.2022, 11:56

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Помощи от коммунальников напрасно ждали три недели.

Под Минском в Колодищах на крышах домов выросли сосульки. Жители агрогородка обратились в местное жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) еще три недели назад, но работники просьбу убрать сосульки проигнорировали. Тогда они решили этот вопрос своими силами.

Как сообщила kolodischi.by местная жительница, заявка по вопросу сосулек на крышах квартирных домов по улице Геофизика в Колодищах подавалась на сервис 115 еще 28 ноября. Однако работники ЖКХ так и не явились на их устранение. Более того, со слов жительницы, по телефону 115 ответили, что заявка была закрыта как выполненная.

Чтобы обеспечить безопасный вход в подъезд жители решили действовать самостоятельно и принялись за ликвидацию сосулек подручными средствами.

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