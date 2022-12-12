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Александр Фридман: ГосСМИ опять молчат о смерти пропагандиста

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  • 12.12.2022, 12:14
  • 7,734
Александр Фридман: ГосСМИ опять молчат о смерти пропагандиста
Николай Щекин

Мавр сделал свое дело?

Политолог Александр Фридман в Telegram комментирует смерть лукашиста Николая Щекина:

Умер социолог Николай Щекин — один из наиболее гротескных пропагандистов режима Лукашенко. Он запомнился одами безграничной любви Лукашенко и тирадами ненависти к оппонентам режима и «коллективному Западу».

О смерти Щекина сообщают независимые СМИ и ее уже обсуждают противники режима в социальных сетях. А официальная пропаганда молчит, руководствуясь принципом «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

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