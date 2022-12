Последний круг России 2 Юрий Кирпичев

12.12.2022, 12:15

5,120

РФ переживает самый позорный момент в своей истории.

Не по кругу ли бешено мчится пресловутая Русь-тройка, не зная покоя и не давая его никому? Хуже, по нисходящей спирали. Суть России сотни лет не меняется, вот история и повторяется. И подходит к финалу.

К примеру, идущая сейчас война во многом сходна с Крымской, каковая обнажила гнилость самодержавия. Но есть и более близкие параллели. Помните, как в докладах Генерального секретаря ЦК КПСС удивляли нехарактерные для советских руководителей слова «перестройка», «демократизация», «расширение прав», ссылки на журнал Economist, на газету Sankei, на американские The Des Moines Register, The New York Times и французскую L’Aurore?

Однако – пример русской петли времени – речь не о Горбачеве. В январе-феврале 1959 года на XXI съезде партии в таком стиле выступал Хрущев. Тогда был принят 7-летний план, и сделан вывод о том, что социализм в СССР одержал полную и окончательную победу, что советская страна вступает в период развёрнутого строительства коммунистического общества. Его рассчитывали построить к 1980-му…

По сравнению с 1913-м годом

Этот год служил точкой отсчета советских достижений, последний мирный год перед началом Первой мировой, перед октябрьским переворотом и прочими катаклизмами. Помню сборник «СССР — США (цифры и факты)», 1961 г., с множеством таблиц (они начинались именно 1913-м) и забавными рисунками. Он доказывал преимущества социализма в соревновании с Америкой и предсказывал скорое выдвижение СССР в мировые экономические лидеры. При этом шли на всякие уловки. К примеру, выпуск тракторов давали в пересчете на 15-сильные, мол, это была стандартная мощность пропашного трактора в 1913 году. На самом деле, конечно, таким простым образом улучшали советские показатели. Ибо они отнюдь не поражали воображения.

Я впоследствии с помощью книги Ангуса Мэддисона «Контуры мировой экономики в 1-2030 гг. Очерки по макроэкономической истории» свел данные по росту ВВП для ведущих стран мира в таблицу, из которой явствует, что в период с 1913 по 1988 годы СССР сильно уступал Японии, Канаде и США, отставал от Италии и лишь незначительно опережал Германию и Францию.

Но в 1959-м все надеялись на светлое будущее. «Теперь наша страна превосходит США и в темпах и в абсолютном ежегодном приросте продукции. Мы и шагаем вчетверо быстрее и прибавляем каждый год продукции больше, стало быть, догонять американцев теперь гораздо легче», — говорил на съезде Хрущев. И громоздил громадье планов. За 7 лет СССР должен был произвести столько же, сколько за предшествующие 40 лет, и сделать решающий шаг в создании материально-технической базы коммунизма и обеспечении победы СССР в мирном экономическом соревновании с капиталистическими странами. Новый амбициозный план должен был позволить Советскому Союзу «догнать и перегнать» Соединенные Штаты и к 1965 г. выйти на первое место в мире как по абсолютному объёму производства, так и на душу населения.

Что сказать по этому поводу? Волюнтаризм, как и было впоследствии сказано. Да и видавшее всякие виды население к радужным планам относилось с долей иронии и не без юмора, хотя в целом мы испытывали оптимизм – как же, оттепель, спутник, Гагарин, расцвет книгоиздания и строительства, в том числе индивидуального! Но вскоре грянул Карибский кризис, пошли зимние пыльные бури, вызвавшие неурожай, очереди за дрянным хлебом и уже в 1963-м оптимизм пошел на убыль – вместе с популярностью Хрущева. Н-дас.

Можно подвести итоги той очередной социальной попытки. Коммунизм не построили, от США отстали еще больше, и если чем и запомнился 1980-й, то войной в Афганистане, ущербной Олимпиадой, смертью Высоцкого и неясным ощущением если и не близкого краха империи зла (Рейган метко припечатал!), то нисхождения, спуска, непрочности конструкции, исчерпанности проекта. Точно такое ощущение появилось сейчас в отношении России…

Тогда оно не обмануло – через каких-то 11 лет (миг для истории) СССР распался. Похоже, не обманет и сейчас. Путин в 2008 году, помнится, также обещал молочные реки и кисельные берега: к 2020 году средняя зарплата достигнет 2700 долларов, на семью из трех человек будет не менее 100 кв. метров жилплощади, средний класс составит более половины населения, а Россия сойдет с «нефтяной иглы» и утвердится в статусе ведущей мировой державы. Выбора нет, заявил он: «придется становиться великой инновационной социально ориентированной державой, не отказываясь и от конкурентных сырьевых преимуществ».

Разница лишь в том, что Хрущев верил в то, что говорил, и действительно мечтал о счастье людей, тогда как Путин отлично знал, что врет, а на людей ему плевать с кремлевской колокольни! Прошло десять лет, все это оказалось пустой болтовней, Россия переживает самый позорный момент в своей истории, путинщина стала апофеозом пошлости, подлости и всеобщей деградации, но судьба Хрущева Путина пока не постигла, да и вряд ли его отправят на пенсию. Не думаю, что он доживет и до Гааги с ее уютными камерами…

Но что касается параллелей и что символично в контексте нашего повествования, пик нового, уже постсоветского российского благосостояния пришелся на 2013 год, спустя ровно век после хрестоматийного 1913-го! Главное однако не в символике дат, а в том, что пик уже пройден.

2013-й. Россия без будущего, будущее без России

Почему 2013-й? Потому что в следующем году произошло нападение на Украину, против России ввели санкции, и этого хватило для слабой экономики – уже в 2021 году, то есть еще до нынешней большой войны, благосостояние россиян снизилось на 10%. Что должно было насторожить власти. Но куда там, до того ли властям! Путин снова напал, и последним благополучным годом для россиян стал предвоенный.

В этот раз санкции массированны, фундаментальны (взять хотя бы отказ Запада от российских энергоносителей) и нацелены на долгосрочную перспективу, вплоть до выплаты репараций, денуклеаризации и осуждения военных преступников. Поэтому население ждут десятилетия прозябания в бедной и отсталой стране, а я выбрал для подзаголовка максиму писателя Виктора Ерофеева. Она кратко и точно описывает будущее: его у России не просматривается, дела во всем, чего ни коснись, плохи, а будут еще хуже. Такие ситуации, когда все негативные тенденции фокусируются в одно время и в одном месте, когда куда ни кинь, везде клин, называют идеальным штормом.

Так, Россия и без того была в демографической яме, усугубленной ковидом, и в 2021 году естественная убыль населения превысила миллион. Сейчас же благодаря войне, гибели мужчин на фронте и массовому бегству за рубеж наиболее трудоспособных возрастов назревает настоящая катастрофа. Невесты, оставшись без женихов, также потянутся заграницу, дамы вообще подвижнее в этом плане, и стареющая страна останется без самой толковой молодежи.

Об экономике и говорить не стоит: санкции ударили и по импорту, и по экспорту, а для сырьевой страны, закупающей буквально все, от микросхем, станков, автомобилей, посевного материала до презервативов и кошачьего корма, это просто нокаутирующий удар. Даже на те деньги, что еще поступают, не купить и половины того, к чему привыкли.

Так, после нападения на Украину в России остановилось 18 из 20 автозаводов Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Mercedes-Benz, Infiniti, Ford и др. Большинство компаний объясняли остановку работы проблемами с поставками комплектующих. В итоге в октябре продажи новых автомобилей упали в годовом выражении почти на 63%, и службы такси столкнулись с невозможностью обновления автопарка.

Удар санкций по этой отрасли ощутили и государственные структуры, причем самые важные, силовые, на которых только и держится страна! Так, МВД России в ноябре не смогло закупить 2,8 тысячи автомобилей для дорожной полиции на 4,5 млрд рублей. ГИБДД любила Skoda Octavia и Hyundai Solaris, а теперь нет даже Lada Vesta в нужном количестве и комплектациях. Китайские слишком дороги. Не покупать же Lada Granta или, прости господи, локализованную Vesta?!

И еще одна показательная проблема грядет: с выдачей паспортов. А как же в России без паспорта?! В ней и второе пришествие без документа не состоится! МВД не может закупить импортные матричные принтеры. Все основные компании (Epson, Lexmark) покинули страну, а своего производства в России нет, как и запаса печатающих головок. На год их хватит, а что потом? Ввозить по параллельному импорту без гарантий и техподдержки?

Это пример того, как санкции лишают Россию технологий, загоняют ее в разряд стран второго, если не третьего мира. Вкупе с ними работает международная изоляция, и можно уверенно сказать, что эта неразумная страна покончила экономическим самоубийством, что в долгосрочном плане у нее нет будущего. Политического, кстати, тоже. О каких сроках речь?

Обратимся к нашим параллелям: Хрущев – а СССР была держава не чета РФ, мощная, объединенная идеологией, окруженная союзниками! – мечтал построить коммунизм к 1980 году, но всего лишь через 11 лет после его наступления Советский Союз сыграл в ящик. Путин обещал обустроить Россию к 2020 году, но вряд ли она протянет в нынешнем виде хотя бы лет пять. Нет, нет, территория и население никуда не исчезнут, все не разбегутся и не отделятся, но жить на большей части этой территории будет неуютно и невесело. Так что можно согласиться с Игорем Яковенко: проект Россия завершается.

Юрий Кирпичев, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».