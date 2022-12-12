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Операция «Ноев ковчег»: как Путина и приближенных собираются эвакуировать в Венесуэлу

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  • 12.12.2022, 12:24
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Операция «Ноев ковчег»: как Путина и приближенных собираются эвакуировать в Венесуэлу

У Кремля готов план на случай поражения в войне в Украине.

Верхушка РФ давно разрабатывает план побега от международного правосудия и ответственности за полномасштабную войну против Украины − в Латинскую Америку, а именно − в Венесуэлу. Об этом заявил российский политолог Аббас Галлямов «24 каналу».

По словам Галлямова, который когда-то работал в команде Путина и писал для него речи, реализация проекта эвакуации под названием «Ноев Ковчег» началась еще весной, в марте-апреле, когда стало ясно, что план блицкрига в войне против Киева окончательно провалился. В тот момент путинская верхушка поняла, что вся ситуация может закончиться коллапсом и стала прорабатывать вариант на случай отступления.

- Никто не ожидал, что Украина ответит столь мощными ударами, армия РФ окажется не боеспособной, а Запад или же почти весь мир станет гораздо более консолидированным, чем предполагалось, − заявил Галлямов.

Вариант с Венесуэлой якобы предложил руководитель корпорации «Роснефть» Игорь Сечин – один из самых близких к Путину людей последние 25 лет. Ведь путинский режим в хороших отношениях с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро.

Поэтому уже с июня заместитель Сечина Юрий Курилин, вице-президент «Роснефти», имеющий американский паспорт, отправился в США − заниматься подготовкой «Ноева ковчега».

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