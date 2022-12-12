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В Барановичах мужчина обворовал магазин FixPrice

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  • 12.12.2022, 12:23
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В Барановичах мужчина обворовал магазин FixPrice

Похитителя интересовали продукты питания.

В ночь на 10 декабря мужчина проник в магазин FixPrice на улице Грунтовой и обокрал его, пишет газета «Наш край» со ссылкой на Следственный комитет.

«В торговый зал мужчина проник, отжав входную дверь. Среди всех товаров магазина похитителя интересовали только продукты питания. Также мужчина зашел в кабинет администратора, где из сейфа похитил более 850 рублей», — пишет издание.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний неработающий мужчина. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Беларуси (Кража). Максимальной наказание по данной части статьи — 3 года лишения свободы.

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