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В Минске Дед Мороз, чтобы поздравить детей, должен заплатить $100 налога

  • 12.12.2022, 12:34
В Минске Дед Мороз, чтобы поздравить детей, должен заплатить $100 налога

Регистрация в качестве ИП не требуется.

В преддверии Нового года и Рождества популярной является услуга поздравлений Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей на дому и корпоративах.

В этом случае регистрация в качестве индивидуального предпринимателя белорусам не требуется. Однако нужно заплатить единый налог.

По закону, до начала осуществления деятельности необходимо обратиться с уведомлением в любой налоговый орган, вне зависимости от места жительства. Уведомление может быть представлено в письменной форме либо в электронном виде. В уведомлении указывается вид деятельности, период и место его осуществления.

Ставка единого налога за месяц составляет, например, в Минске — 259 рублей, в Гродно — 239 рублей, а в Лиде — 202 рубля.

Налоговики отмечают, что уплата единого налога производится ежемесячно и только за те месяцы, в которых деятельность осуществляется.

Напомним, что с 1 января 2023 года вступают в силу новые поправки в налоговое законодательство.

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