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Польша выступает против гарантий безопасности для России

  • 12.12.2022, 12:45
Польша выступает против гарантий безопасности для России

Замглавы польского МИД назвал подобные размышления «стратегической ошибкой».

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что считать, что РФ имеет право требовать от любых гарантий безопасности – это стратегическая ошибка, сообщает WNP.

«Чрезвычайно важно никоим образом не прибегать к таким соображениям, что Украина якобы уступит РФ часть своей территории или что Россия имеет право ожидать гарантий безопасности от кого-либо… Это просто стратегическая ошибка – такие соображения. Не России сегодня нужны гарантии безопасности, а Европе нужны гарантии безопасности со стороны РФ», – подчеркнул Яблонский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребности России в гарантиях безопасности.

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