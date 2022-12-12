Польша выступает против гарантий безопасности для России 12.12.2022, 12:45

Замглавы польского МИД назвал подобные размышления «стратегической ошибкой».

Замглавы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что считать, что РФ имеет право требовать от любых гарантий безопасности – это стратегическая ошибка, сообщает WNP.

«Чрезвычайно важно никоим образом не прибегать к таким соображениям, что Украина якобы уступит РФ часть своей территории или что Россия имеет право ожидать гарантий безопасности от кого-либо… Это просто стратегическая ошибка – такие соображения. Не России сегодня нужны гарантии безопасности, а Европе нужны гарантии безопасности со стороны РФ», – подчеркнул Яблонский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Запад должен подумать, как удовлетворить потребности России в гарантиях безопасности.

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