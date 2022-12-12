Сколько часов проживет российская авиация после пуска «Томагавков»? 12.12.2022, 12:57

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Главные выводы из атаки украинских дронов на авиабазы РФ.

Поражение украинскими беспилотниками двух стратегических бомбардировщиков в Энгельсе и авиабазы в Рязани — одна из самых позорных с технической точки зрения страниц войны для ВС РФ, сравнимая с потоплением флагмана Черноморского флота, пишет читатель сайта Charter97.org.

Причины те же, что и в случае крейсера «Москвы»: была произведена атака на стратегический объект, до которого украинское оружие вообще не должно было дотянуться. Атака была успешной и вызвала заметное ослабление боевых возможностей РФ на ключевом направлении.

Более того, как и в случае с атакой украинских подводных беспилотников на базу в Севастополе, ВС РФ были по-своему предупреждены. Если в случае Севастополя прототип украинского дрона был утерян украинцами и подобран российской стороной, то в случае Энгельса, за некоторое время до этого фотографии базы и стоящих на ней самолетов с американского спутника попали в прессу. Уже тогда на фото было видно, что два бомбардировщика стоят вплотную друг к другу и могут быть накрыты одной удачной атакой. Но их не только не удосужились прикрыть — их даже не передвинули.

Отдельный вопрос — где была ПВО? Ответ на него есть: ПВО была в Украине. Закрома России оказались не настолько большими, как рассказывали все предыдущие двадцать лет, а уж эффективность российских комплексов и вовсе вызывает вопросы еще со времен войны в Сирии. Сравните с той же украинской ПВО, которая, будучи буквально «конем, слоном и трепетной ланью» в одной упряжке, а также совмещающей целый калейдоскоп систем из полдюжины стран, наловчилась резко снижать эффективность атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Все это — признак технического, учебного и организационного преимущества ВС Украины, а также не только западного, но и украинского ВПК. Допустим, что сегодняшние дроны и дроны для атаки на Севастополь были действительно украинского производства, а допустить это можно, учитывая, что это не бином Ньютона и не истребитель пятого поколения. Россия, напомним, закупает подобные дроны в Иране, заставляя советских авиаконструкторов переворачиваться в гробах.

А что бы было, если бы РФ воевала не с Украиной, а с НАТО, способной поражать базы в глубине территории не наскоро собранными штучными дронами, а, например, «Томагавками»? Сколько часов прожила бы российская стратегическая авиация после одного массового пуска?

Наконец, вся эта война свидетельствует, что выводы Россия не делает. Техническое отставание от противника руководство РФ планирует покрыть закупками дронов в Иране, снарядов в Северной Корее, а также сгоном наскоро мобилизованных. Чистки в ВПК не проводятся, никто не несет юридической ответственности, даже охрана стратегических объектов не усиливается, порождая подозрения, что либо руководство РФ очень хочет проиграть войну, либо усилить армию просто нечем. Наиболее вероятный итог можете угадать сами.

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