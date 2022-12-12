Белорусы, заболевшие менингитом на складах в Подмосковье, выздоровели 12.12.2022, 13:24

Их уже выписали.

Посольство Беларуси в России отчиталось о выздоровлении всех заболевших менингитом белорусах в Московской области.

«По полученной посольством Беларуси информации, все белорусские граждане, заболевшие во время вспышки инфекционного менингита на одном из предприятий в городском округе Истра, к настоящему времени выздоровели и выписаны из лечебных учреждений», — говорится в сообщении.

Напомним, в Московской области в подозрением на менингит было госпитализировано 12 граждан Беларуси. Диагноз не подтвердился у двоих.

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