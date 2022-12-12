ВСУ готовят взятие Мелитополя по примеру Херсона? 1 12.12.2022, 13:42

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Алексей Мельник

Фото: Главред

Объясняет украинский военный эксперт.

10 декабря украинские защитники нанесли мощные удары по оккупационным войскам в Мелитополе. Позже стало известно, что была атакована база отдыха, где располагались российские военные.

Перед освобождением Херсона украинские войска также обстреливали склады и казармы россиян, готовясь к взятию города.

Повторяется ли тактика ВСУ с Мелитополем?

Сайт Charter97.org поговорил на эту тему с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником.

— В общем-то, это тактика, которую ВСУ применяют с начала конфликта. Есть разные определения. Для российской стратегии более присущ термин «активная оборона». Вряд ли Украина взяла этот опыт, но понятно, что он учитывался. Этот опыт активной обороны в нашей стратегии тоже есть. Есть и то, что другие называют «тактикой мелких порезов».

Если брать начальный этап войны и сейчас, то можно употреблять комбинацию этих двух терминов: нанесение ударов, ослабление противника с минимальными потерями для себя и переход в контрнаступление там, где для этого создаются оптимальные условия. При этом какого-то единого плана, я подозреваю, нет, как это было на харьковском или херсонском направлении. Все ожидали удар на херсонском направлении, но потом более благоприятные условия создали на харьковском. Там контрнаступление, как выразился Резников, прошло лучше, чем ожидали. В принципе, если мы сейчас смотрим на южный плацдарм, то нужно иметь в виду предыдущий опыт: не факт, что там будет первый или основной удар, несмотря на то, что там наиболее критическое направление для обеих сторон.

— Сколько времени может потребоваться, чтобы Украина отвоевала Мелитополь?

— Отвечая на вопрос «когда», стоит говорить не в часовом измерении. Ответ зависит от того, когда будут созданы благоприятные для этого условия. Поэтому вряд ли есть определенный план к конкретной дате. Повторюсь еще раз, переход в контрнаступление будет либо на южном направлении, либо на каком-то другом, но он будет тогда, когда там будут наиболее оптимальные для этого условия. Если мы говорим о времени, то это зависит от того, насколько к нему будут готовы соответствующие силы. Понятно, что наш противник тоже не сидит сложа руки.

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