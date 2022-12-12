Диетолог рассказал, как сделать салат «Шуба» менее жирным 2 12.12.2022, 13:48

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Здоровое питание может быть вкусным.

Сельдь под шубой любит немало людей. В этом блюде соединено так много полезного: рыба и овощи. Но есть одно «но». Майонез. По классической рецептуре этот соус состоит из яиц, взбитых с растительным маслом.

«Здоровое питание — это не о куриной грудке и огурцах. Оно должно быть вкусным. Если не есть майонез пачками и приготовить собственноручно, то и особого вреда не будет», — убеждена Светлана Фус.

Также, по ее мнению, существует способ снизить количество использованного майонеза во время приготовления «Шубы».

Советы от Светланы Фус

После того, как вы натерли на терке овощи для этого салата (морковь, свеклу и картофель), не спешите выкладывать их слоями на сельдь.

В отдельных сосудах хорошо смешайте каждый из этих компонентов с одной ложкой майонеза.

После этого выкладывайте слои как обычно. Так овощи будут насыщены соусом, зато в салате майонеза будет меньше.

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