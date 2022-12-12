Белорусским медикам вручают повестки 4 12.12.2022, 14:01

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Под призыв попадают даже женщины.

Зачем медиков вызывают в военкоматы, кому приходят повестки, чем грозит медицинским работникам получение так называемого «мобилизационного предписания», разбиралось DW.

После объявления мобилизации в России Минобороны Беларуси озаботилось «проверкой сведений» о военнообязанных. 5 декабря в телеграм-канале «Белые халаты» появилось сообщение о том, что повестки на сборы активно вручают медикам.

«Под призыв попадают даже женщины, как врачи, так и медсестры. Сроки сборов — от 10 дней. Военкомат уточняет размер одежды и обуви медработников. Известны случаи, когда медиков целыми отделениями приписывали к воинской части», — говорится в сообщении.

То, что проверка данных медицинских работников в Беларуси действительно проводится, DW на условиях анонимности подтвердило несколько человек.

«Моего отца доктора (49 лет) вызвали в военкомат для переписи. Спрашивали о месте работы, новых адресах, телефонах, родственниках, состоянии здоровья», — рассказал один собеседник.

По словам другого, из его «ближайших коллег повестка пришла только одному ординатору». «Меня пока не трогали», — сказал он.

Третий сообщил DW, что с августа не находится в Беларуси, но его «жене звонили уточнить данные, как и многим из ее отделения».

«Мы точно не знаем, сколько врачей получило повестки, но они приходят во всех городах и деревнях, начиная от крупных столичных поликлиник, заканчивая самыми маленькими районными больницами.

Людей вызывают на сборы и выдают им так называемые «мобилизационные предписания», т. е. медики получают указания, куда им нужно явиться в случае объявления мобилизации. Получение предписания накладывает определенные обязательства, эти люди при мобилизации не смогут выехать из страны. Не хочется быть алармистом и говорить, что это обязательно произойдет, но по какой-то причине это делается. Также сейчас на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проходят курсы по военно-полевой хирургии», — рассказала DW координатор Фонда медицинской солидарности Лидия Тарасенко.

По информации Тарасенко, кому-то повестка приходит на работу, кому-то в почтовый ящик бросают, к кому-то приходят [сотрудники военкомата] по месту регистрации, некоторым просто смс отправляли, мол «придите».

«Власти ищут людей, которые много лет назад уехали из Беларуси. Приходят по месту старой регистрации, интересуются у родственников», — рассказывает она.

В военкоматах происходящее объясняют тем, что это «стандартная процедура».

«Между тем многие люди, проработавшие в медицине по 20 лет, забыли, где лежит их военный билет, а тут вдруг «стандартная процедура, давайте сверим размеры вашей обуви и противогаза», — говорит она.

Тарасенко считает, что единственное объяснение, которое выглядит логичным — это возможная мобилизация, «чтобы не случилось как в России, когда повестки приходили даже тем, кто уже умер».

Она считает, что медикам не стоит приходить на такого рода «проверки».

На вопрос, не спровоцируют ли проверки воинского учета, вручение мобилизационных предписаний волну эмиграции медицинских работников из Беларуси, Тарасенко отвечает, что вряд ли.

«Мне кажется, что существенную волну эмиграции медиков из Беларуси не спровоцирует уже ничто, даже война. Ведь и до этого случилось достаточно много ужасных вещей, чтобы задуматься об отъезде из Беларуси», — говорит она.

На 8 декабря 2022 года, по данным общереспубликанского банка вакансий, в Беларуси не хватало 4 625 врачей-специалистов и 3 421 медсестер.

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