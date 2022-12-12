ВСУ уничтожили инженерную группу оккупантов на Донбассе
- 12.12.2022, 14:15
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Видеофакт.
На Донбассе украинские пограничники и «Черные запорожцы» уничтожили инженерную группу оккупантов.
Видео опубликовали в телеграм-канале 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев.
Отмечается, что благодаря координатам аэроразведки 72-й отдельной механизированной бригады минометное подразделение пограничников выполнило огневую задачу.
Меткие прилеты 120-мм мин уничтожили группу оккупантов, прибывшую строить инженерные укрепления.