Война для России уже проиграна 3 Сергей Запорожский

12.12.2022, 14:41

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«Химарсы» продолжат работу, готовя почву под очередную «перегруппировку».

Тем временем, уже прошло 2,5 месяца с начала мобилизации в РФ. Даже по показаниям Путина в Украине уже 150.000 мобилизованных.

Каков результат? Потеря Херсона и 30% Херсонской области. Это из глобального.

Из локального безрезультатные атаки на Бахмут с огромными потерями и стабилизация фронта в районе Сватово, но со всеми признаками постепенного отступления.

Бегство из Херсона было месяц назад. Высвободилась достаточно приличная российская группировка, которая должна была по словам Суровикина заняться «освобождением» Донбасса.

Но не видно результатов «освобождения».

И не будет результатов обучения и обеспечения мобилизованных. Форму им, какую никакую, пошьют. А танков и бронетехники не то что произвести новой современной, но и отремонтировать старую расконсервированную, в нужном количестве не смогут.

А «Химарсы» продолжат работу, готовя почву под очередную «перегруппировку».

Очередной этап мобилизации в РФ просто неминуем. Проглотят ли и его россияне? Учитывая, с какими проблемами в некоторых регионах прошел первый этап, для Кремля все может быть не так уже радужно.

А иных стратегических планов и что главное, возможностей, кроме как закидывать украинские позиции мобилизованным мясом и бомбить ТЭЦ, у Генштаба РФ нет.

Война проиграна, это очевидно, но когда это поймет «глубинный народ», и осознает, что его просто утилизируют ради того, что Путин не может проиграть, посмотрим.

Сергей Запорожский, t.me

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