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На выезд из Беларуси в ЕС с выходных стоят тысячи фур

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  • 12.12.2022, 14:42
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На выезд из Беларуси в ЕС с выходных стоят тысячи фур

Самая сложная ситуация - на границе с Литвой.

На выезде из Беларуси в Европейский союз образовались очереди из сотен грузовых машин. Особенно сложная ситуация на литовском направлении, где въезда ожидают в общей сложности более 3170 фур.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, самое большое скопление грузовиков фиксируется на въезде в Литву в районе пунктов пропуска Каменный Лог – Мядининкай, где, на данный момент, стоит более 1180 фур.

В целом по состоянию на 14:00 12 декабря на границе наблюдается следующая картина:

- с Латвией – более 700 грузовиков;

- с Литвой – более 3170 грузовиков;

- с Польшей – свыше 1130 грузовиков.

Что касается легковых авто, то очереди есть только на границе в Польшей. В пунктах пропуска Брест и Берестовица.

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