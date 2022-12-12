На выезд из Беларуси в ЕС с выходных стоят тысячи фур

На выезд из Беларуси в ЕС с выходных стоят тысячи фур1
- 12.12.2022, 14:42
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Самая сложная ситуация - на границе с Литвой.
На выезде из Беларуси в Европейский союз образовались очереди из сотен грузовых машин. Особенно сложная ситуация на литовском направлении, где въезда ожидают в общей сложности более 3170 фур.
Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, самое большое скопление грузовиков фиксируется на въезде в Литву в районе пунктов пропуска Каменный Лог – Мядининкай, где, на данный момент, стоит более 1180 фур.
В целом по состоянию на 14:00 12 декабря на границе наблюдается следующая картина:
- с Латвией – более 700 грузовиков;
- с Литвой – более 3170 грузовиков;
- с Польшей – свыше 1130 грузовиков.
Что касается легковых авто, то очереди есть только на границе в Польшей. В пунктах пропуска Брест и Берестовица.