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Россияне перебрасывают военную технику к белорусско-украинской границе

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  • 12.12.2022, 14:56
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Россияне перебрасывают военную технику к белорусско-украинской границе
иллюстрационное фото

Техника направляется в сторону полигона «Брестский».

В Беларуси начали перемещение российской военной техники в рамках «региональной группировки войск». Технику перебрасывают ближе к границе с Украиной, сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусские мониторинговые группы.

Отмечается, что сегодня в Беларуси предупредили о движении колонн с военной техникой по дорогам страны.

Первая колонна выдвинулась с района полигона «Обуз-Лесновский» (Барановичский район Брестская область). Она направится в сторону полигона «Брестский» (Брестский район Брестская область).

- Ближе к границе с Украиной перемещают 24 единицы военной техники, включая 4 трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику, - говорится в сообщении.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что белорусским медикам вручают повестки. Под призыв попадают и женщины.

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