закрыть
12 декабря 2022, понедельник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жительница Барановичского района подралась с ГАИшником

1
  • 12.12.2022, 15:11
  • 1,468
Жительница Барановичского района подралась с ГАИшником

Она вступилась за мужа.

Близкий к силовикам Telegram-канал опубликовал видео конфликта жительницы Барановичского района с сотрудником ГАИ.

Она вступилась за мужа.

В какой-то момент один из сотрудников ГАИ закричал: «Оттяните, она мне лицо царапает!».

В отношении мужчины, как пишут силовики, составили протокол за управление автомобилем в «нетрезвом состоянии», а в отношении женщины возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику ОВД.

Телеграм-канал силовых структур сообщает, что женщина порвала инспектору куртку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов