Жительница Барановичского района подралась с ГАИшником 1 12.12.2022, 15:11

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Она вступилась за мужа.

Близкий к силовикам Telegram-канал опубликовал видео конфликта жительницы Барановичского района с сотрудником ГАИ.

Она вступилась за мужа.

В какой-то момент один из сотрудников ГАИ закричал: «Оттяните, она мне лицо царапает!».

В отношении мужчины, как пишут силовики, составили протокол за управление автомобилем в «нетрезвом состоянии», а в отношении женщины возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику ОВД.

Телеграм-канал силовых структур сообщает, что женщина порвала инспектору куртку.

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