Жительница Барановичского района подралась с ГАИшником

Жительница Барановичского района подралась с ГАИшником1
- 12.12.2022, 15:11
- 1,468
Она вступилась за мужа.
Близкий к силовикам Telegram-канал опубликовал видео конфликта жительницы Барановичского района с сотрудником ГАИ.
Она вступилась за мужа.
В какой-то момент один из сотрудников ГАИ закричал: «Оттяните, она мне лицо царапает!».
В отношении мужчины, как пишут силовики, составили протокол за управление автомобилем в «нетрезвом состоянии», а в отношении женщины возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику ОВД.
Телеграм-канал силовых структур сообщает, что женщина порвала инспектору куртку.