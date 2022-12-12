ВСУ ликвидировали прапорщика РФ, получившего медаль за «особые заслуги» 12.12.2022, 15:13

Оккупант был старшиной роты.

ВСУ ликвидировали старшину роты 19-й мотострелковой дивизии из Северной Осетии Азамата Харебова. Ранее он был награжден медалью Суворова «за проявленное мужество и отвагу».

Об этом сообщил в Facebook журналист-расследователь Ираклий Комахидзе. Вместе с ним могли быть ликвидированы и другие оккупанты.

39-летний старший прапорщик Харебов был родом из села Гизель Пригородного района. Он был награжден за участие в оккупации Васильевки Запорожской области.

По результатам сверки с имеющимися списками 19-й МСД (в/ч 20634 Владикавказ), установлено, что ст. прапорщик Харебов Азамат Ильич числился на должности старшины в управлении 2-й роты 1-го батальона (1-й БТГр) 429-го МСП 19-й дивизии.

Журналист отметил, что 19-я МСД, находящаяся в Запорожской области Украины, «часто и болезненно» получает от ВСУ.

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