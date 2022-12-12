БелЖД сообщила о задержке более 50 пассажирских поездов 2 12.12.2022, 15:18

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Причина — непогода.

Метель, мокрый снег, ледяной дождь и порывистый ветер привели к обледенению проводов (более 2 см) и падению деревьев на объекты железнодорожной инфраструктуры. Как заявила пресс-служба Белорусской железной дороги, это стало стало причиной отключения линий электроснабжения на отдельных участках БелЖД.

Сообщается, что 11−12 декабря зафиксировано более 1200 падений деревьев. Общая протяженность участков, на которых были отмечены сбои в электроснабжении и работе средств сигнализации и связи, составила около 140 км. Также наблюдалось обледенение токоприемников электроподвижного состава.

«В этот период более 50 пассажирских поездов следовали с отклонением от установленного графика движения. Задержка составила от 15 минут до 5 часов. Также были зафиксированы задержки в движении грузовых поездов на электротяге», — рассказали в БЖД.

К аварийно-восстановительным работам были привлечены более 600 работников белорусской магистрали, задействовано 20 единиц специальной техники, 5 снегоуборочных машин. Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий на Белорусской железной дороге продолжаются.

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