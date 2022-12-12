«Мобики» есть, оружия нет 3 Иван Киричевский

12.12.2022, 15:30

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Как долго продержится РФ?

РФ уже провела одну волну «частичной мобилизации», готовит еще одну. Россияне действительно смогут так увеличить численность своего войска на фронте. Но ведь они не провели мобилизацию своей военной промышленности, не перевели оборонку на военные рельсы. Чем вооружать «чмобиков» – для армии РФ вопрос открыт.

ВСУ уже уничтожили 100% от довоенного количества танков армии РФ, то есть 2940 танков. Максимум, на что в этой ситуации хватило рашистского танкопрома – восстановление танков с консервации методом «каннибализма запчастей» (на 1 танк берутся запчасти из 3-4), кустарная модернизация Т-62М и поставка до полусотни модернизированных Т-72Б3, Т-80БВМ и Т -90м. Действительно, «Уралвагонзавод» начал использовать труд зэков, но это потому, что людей с улицы на ремонт танков нанять не удалось.

Армия РФ уже также потеряла почти 6 тыс. бронемашин, то есть 45% от довоенного количества

Армия РФ уже также потеряла около 6 тыс. бронемашин, то есть 45% от довоенного количества. Чтобы пополнить уничтоженное, Минобороны РФ хотело возобновить производство БМП-1 и БМП-2 на «Курганмашзаводе», но руководство завода уперлось. Поэтому в итоге «Курганмашзавод» продолжает выполнять контракт на специфически проблемные БМП-3 и осваивает бюджет на проекте легкого танка «Спрут-СДМ», для которого с какого-то чуда продолжают чертить даже «программированные» боеприпасы.

Возможно, в Кремле просто надеются, что «чмобики» все равно выедут на расконсервированных МТ-ЛБ и БМП-2, и это позволит выиграть время на очередные «потемкинские деревни» по теме производства ББМ.

Рашисты уже пошли на такие шаги, как реанимация гаубиц Д-1 времен Второй мировой войны

По артиллерии картина схожая. В боях против ВСУ армия РФ потеряла более 2700 артсистем и РСЗО, а это 48% от довоенного количества. В этой войне рашисты уже пошли на такие шаги, как реанимация гаубиц Д-1 времен Второй мировой, расконсервация крупнокалиберных САУ типов «Пион» и «Тюльпан» и снятие с хранения САУ 2С5 «Гиацинт».

Но даже при таких шагах максимум, который удавалось накопить оркам на фронте, – это до 1500 стволов всех типов. Возможно, рашисты при этом надеются на глубину своих запасов снарядов калибра 152 мм.

Снарядные арсеналы у россиян тоже не бездонные – где не добили HIMARS, там справилась стандартная российская коррупция

Но снарядные арсеналы у россиян тоже не бездонные – где не добили M142 HIMARS, там справилась стандартная российская коррупция. Поэтому им уже, скажем, для обстрелов Бахмута приходится ужимать в снарядах свои войска на других участках фронта.

Даже на мобилизационное производство стрелкового оружия россияне оказались организационно несостоятельными. Поэтому, например, пока конструкторы «Калашникова» пытаются свой неудачный АК-12 сделать еще более «аналоговнетным», «чмобики» действительно получают иногда даже ржавые АК-74. Вместо того, чтобы возобновить производство того же АК-74 и окончательно забыть об АК-12.

Рашистские пропагандоны тешат себя мыслью, что армии РФ что-то «обломится» из-за того, что Иран имеет лицензионное производство АК-103. Но ввиду того, что армия Ирана не насчитывает даже полмиллиона человек, вряд ли там происходит массированная штамповка автоматов.

Как бы парадоксально это ни выглядело, сейчас россияне разве что по производству боевых самолетов показывают приличный результат. К началу декабря 2022 года российский ОПК уже поставил до 10 самолетов Су-34, до 10 самолетов типов Су-30СМ и Су-34 и до 5 военно-транспортных Ил-76МД-90А. И это было впервые за пятилетку, когда российский авиапром наконец-то начал выполнять график производства.

Но ведь преимущество РФ над Украиной в ресурсах для ведения войны с каждым месяцем все сокращается. Если учесть наши $25 млрд из госбюджета на войско + около $40 млрд военной помощи от Запада, выходит база более чем в $60 млрд. И это лишь на 20% меньше ресурсной базы РФ в текущие $83 млрд.

В предыдущие годы соотношение было радикально не в нашу пользу: наших около $5 млрд в оборону ежегодно против $50-60 млрд на военные затраты РФ.

Россияне упустили время, и это промедление станет одним из важных факторов, что приведет к победе Украины

Рашисты сейчас не в той «ресурсной базе», чтобы наступать хотя бы в стиле лета 2022 года, и даже сочетание «артиллерия+пехота+остатки бронетехники» под Бахмутом не дает им желаемого результата. Россияне упустили время, не провели перевод промышленности на военные рельсы. И это промедление орков станет одним из важных факторов, что приведет к победе Украины на поле боя.

Иван Киричевский, Facebook

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