Пустой зал 3 Telegram-канал «СерпомПо»

12.12.2022, 15:53

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Фото: Getty Images

«Великий геополитик» оставляет позиции.

Путин не будет проводить ежегодную пресс-конференцию перед Новым годом, как он это делал, начиная с 2001 года (с перерывом на время президентства Медведева). Зарубежная и федеральная пресса не смогут задать ему вопросы.

Может быть, Путин пообщается с «кремлёвским пулом» журналистов, то есть со своими. Про послание Федеральному собранию пресс-секретарь Песков вообще затруднился ответить.

Это – слабость. Глубоко, видно, нервное истощение великого геополитика. Обстановка диктовала бы ничего не отменять, выходить бодрячком и лихо отвечать на вопросы. С Госдумой вместе с Совфедом надо было встретиться – четко поставить задачи. «Всё идет по плану, строго по плану» - так должен был выглядеть конец года.

Но вместо этого пустой зал. Госприема в честь Нового года в этом году тоже не будет.

Молчаливо моргающая огнями новогодняя ёлка в углу, пустые стулья. «И тишина …»

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